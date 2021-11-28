Он был госпитализирован с подозрением на инсульт.

Умер Александр Градский

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

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Умер Александр Градский

Скончался советский и российский певец, композитор, один из основоположников русского рока Александр Градский. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Звезда умер около двух часов ночи в больнице. 

Александра Градского госпитализировали 26 ноября. Артист неожиданно почувствовал себя плохо дома, ему вызвали скорую помощь, по пути в одну из столичных клиник знаменитость терял сознание. Врачи подозревали у музыканта инсульт. Из-за тяжелого состояния его перевели в реанимацию. За состояние композитора всерьез переживали родные и коллеги. Сын даже отказался комментировать трагедию. 

Александра Градского считают одним из основоположников русского рока. Его знают, как прославившегося еще в СССР певца и мультиинструменталиста, автора песен и композитора. На его счету звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос» является художественным руководителем театра «Градский Холл».

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