Алексей Герман-младший назвал смерть Градского трагедией: «Уходят великие»

Режиссер Алексей Герман-младший рассказал, каким помнит ушедшего из жизни музыканта и поэта Александра Градского. Теплыми воспоминаниями он поделился в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Кинодеятель отметил, что был близко знаком с семьей народного артиста и даже был дружен с наследниками Градского.

«Я дружил с его детьми. Какое-то время с ним общался. Это было давно, но, тем не менее. Он всегда казался большим, очень умным, довольно симпатичным, честным человеком внутри себя и по отношению к миру. То, что у нас уходят великие, — это большая трагедия, а он безусловно был велик. Это было поколение музыкантов того времени, сейчас мало встречаются подобные», — поделился он.

Градский скончался в ночь на воскресенье. Перед этим его госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Причиной смерти 72-летнего композитора стал инфаркт головного мозга.

Коллеги и друзья почившего композитора на протяжении всего дня выражают свои соболезнования в связи с уходом Градского. Ранее 5-tv.ru рассказывал о последних съемках Димы Билана с Александром Градским.