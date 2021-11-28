Дима Билан рассказал о последних съемках с Александром Градским

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Артем Зайцев
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Певец отметил, что народный артист РФ и коллега по шоу «Голос» был весьма значимой для него фигурой.

Фото, видео: ТАСС / Мудрац Александра; Instagram @bilanofficial

Тема:
Умер Александр Градский

Певец Дима Билан рассказал о последних съемках шоу «Голос» с ушедшим из жизни композитором Александром Градским. Воспоминаниями знаменитость поделился на своей странице в Instagram.

«На последних съемках, буквально десять дней назад, Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились. Мне тогда было лет 16-17, и он вспоминал меня юного», — написал Билан.

 
 
 
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Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

Артист рассказал, что всегда относился к композитору с почтением, как к своему отцу. Он вспомнил, как они постоянно общались в гримерке, как Градский делился историями из своей насыщенной жизни. Для певца смерть его коллеги по передаче «Голос» стала настоящим шоком. Он признался, что находится сейчас в глубокой депрессии. Певец поставил за упокой артиста свечку.

«Столько лет рядом, всегда были как отец и сын, и, бывало ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке, спорили, смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни», — написал Дима Билан.

Исполнитель назвал Александра Градского родным человеком и выразил уверенность, что мэтр всегда будет с ним рядом.

«Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир! А я, видимо, чувствовал и прощался… Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом!» — заключил исполнитель хита «Невозможное возможно».

Александр Градский умер ночью 28 ноября. Причиной смерти, по данным 5-tv.ru, стал инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходило с Александром Градским перед смертью.

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