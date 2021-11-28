Лепс высказался об уходе из жизни Градского: «Бог выбирает лучших»

У скончавшегося от инфаркта головного мозга артиста осталось огромное музыкальное наследие и множество учеников, заявил певец.

Имя Александра Градского навсегда останется в памяти людей, он был замечательным человеком и великолепным музыкантом. Так на смерть артиста отозвался певец Григорий Лепс, опубликовавший по этому скорбному поводу видеообращение в своем Instagram-аккаунте.

«Это был великолепный человек, мне посчастливилось с ним работать несколько сезонов в „Голосе“. Очень был интересный человек, великолепный музыкант. Многому можно было научиться у этого замечательного блестящего человека. Искренне жаль, что он покинул нас, но что поделать, Бог выбирает лучших», — говорит в кадре певец.

Лепс также напомнил о богатом творческом наследии Градского и большом количестве его учеников, и выразил соболезнование в связи с кончиной артиста его родным и близким.

«Музыкальное наследие у этого человека огромное. Учеников у него достаточное количество, людей, которые выросли на его музыке, людей, которые слушали его произведения, людей, которые слушали его большие произведения, я в них даже участвовал, поэтому имя этого человека навсегда останется в памяти людей так же, как и его песни. Еще раз соболезнования родным и близким, счастья и здоровья родным и живым», — сказал Лепс.

Ранее певица Полина Гагарина — еще один партнер Градского по участию в жюри «Голоса» рассказала о выдающемся профессионализме певца и композитора. Градского будет сильно не хватать в проекте, считает Гагарина.

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. На днях музыкант почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую. Приехавшие медики приняли решение везти знаменитость в больницу, где его поместили в реанимационное отделение. Ночью 28 ноября Градский умер.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, как москвичи несут цветы к театру «Градский Холл» в знак скорби о скончавшемся артисте.