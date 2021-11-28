«Дерзкий в жизни и творчестве»: певица Казарновская о том, каким знала Градского

Оперная певица была не только коллегой по сцене, но и другом легендарного артиста.

Трагическое известие о смерти народного артиста России Александра Градского стало большим потрясением не только для близких легендарного музыканта, но и его коллег и друзей. По словам давней подруги композитора, певицы Любови Казарновской, он был смелым человеком и не боялся неординарных решений.

«Александр, Саша Градский, яркий, дерзкий и в жизни, и в творчестве. Прекрасный вокалист, пробовавший себя в разных жанрах: от оперы — он спел в Большом театре сложнейшую партию в „Золотом петушке“ Римского-Корсакова, джаза, песни, до современных — рок, блюз и так далее», — рассказала певица в интервью Газете.ру.

РИА Новости / Владимир Трефилов

По словам Казарновской, артиста очень любили и высоко ценили известные дирижеры и композиторы, такие как Евгений Светланов, Александра Пахмутова и многие другие.

«Тембр его голоса, такого пронзительно высокого, взлетавшего на высокие октавы звучания, останется с нами навсегда — он будет всегда молод и памятен», — отметила коллега артиста по сцене.

Знаменитый композитор, певец и поэт Александр Градский скончался ночью 28 ноября. Последние дни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти легендарного артиста не удалось. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Как сообщили ранее в театре «Градский Холл», церемония прощания с музыкантом пройдет 1 декабря в помещении учреждения культуры, предположительно, в 11 часов утра. Решение о месте погребения артиста пока не принято.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Розенбаум назвал Градского «булгаковским Мастером» и рассказал о его главных жизненных принципах.