«Дерзкий в жизни и творчестве»: певица Казарновская о том, каким знала Градского
Подруга Градского назвала его «дерзким» в жизни и творчестве
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Оперная певица была не только коллегой по сцене, но и другом легендарного артиста.
Трагическое известие о смерти народного артиста России Александра Градского стало большим потрясением не только для близких легендарного музыканта, но и его коллег и друзей. По словам давней подруги композитора, певицы Любови Казарновской, он был смелым человеком и не боялся неординарных решений.
«Александр, Саша Градский, яркий, дерзкий и в жизни, и в творчестве. Прекрасный вокалист, пробовавший себя в разных жанрах: от оперы — он спел в Большом театре сложнейшую партию в „Золотом петушке“ Римского-Корсакова, джаза, песни, до современных — рок, блюз и так далее», — рассказала певица в интервью Газете.ру.
По словам Казарновской, артиста очень любили и высоко ценили известные дирижеры и композиторы, такие как Евгений Светланов, Александра Пахмутова и многие другие.
«Тембр его голоса, такого пронзительно высокого, взлетавшего на высокие октавы звучания, останется с нами навсегда — он будет всегда молод и памятен», — отметила коллега артиста по сцене.
Знаменитый композитор, певец и поэт Александр Градский скончался ночью 28 ноября. Последние дни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти легендарного артиста не удалось. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.
Как сообщили ранее в театре «Градский Холл», церемония прощания с музыкантом пройдет 1 декабря в помещении учреждения культуры, предположительно, в 11 часов утра. Решение о месте погребения артиста пока не принято.
Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Розенбаум назвал Градского «булгаковским Мастером» и рассказал о его главных жизненных принципах.
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