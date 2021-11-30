Подальше от матери: родственники Градского нарушили его последнюю волю

Легендарный музыкант хотел обрести последнее пристанище рядом со своей мамой на Кузьминском кладбище столицы. Этому не суждено сбыться.

Стало известно, что народный артист России Александр Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщили в театре «Градский Холл».

«Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30. Прощание пройдет в частном формате без аккредитации СМИ», — говорится на сайте учреждения.

Почему было принято именно такое решение не уточняется. Однако с уверенностью можно утверждать, что его приняли родственники покойного маэстро.

Между тем, сам Александр Градский, по словам близких, хотел обрести последнее пристанище на другом столичном кладбище — Кузьминском. Именно там похоронены родители артиста.

Мать композитора — выпускница ГИТИСа, актриса и режиссер Тамара Павловна скончалась, когда будущий музыкант был еще подростком. В память о родительнице, которая привила сыну истинную любовь к творчеству и заставила поверить в свои силы, Градский взял ее фамилию.

Отец артиста — Борис Абрамович Фрадкин — прожил долгую жизнь. Инженер-механик по образованию, он скончался в 2013 году в возрасте 87 лет.

Народный артист России Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября. Последние два дня он находился в реанимации одной из московских больниц, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти выдающегося композитора не удалось. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Ваганьковское кладбище — одно из старейших в Москве. Последнее пристанище там обрели тысячи известных людей, среди которых поэты, писатели, актеры и спортсмены. Именно на «Ваганьково» похоронены Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, актер Андрей Миронов, фигуристка Людмила Пахомова и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Караулов рассказал о мучениях Александра Градского перед смертью.