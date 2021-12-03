Команда Градского на «Голосе» раскрыла его последние слова: «Не любил, когда жалели»
Участники команды Градского на «Голосе» рассказали о его последних словах
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
Голос легендарного наставника, его прямолинейная критика и мудрые советы будет еще долго звучать в сердцах его учеников.
Подопечные Александра Градского на телепроекте «Голос» поделились своими воспоминаниями о работе с маэстро и рассказали о его последних словах незадолго до смерти.
Известно, что в последнее время на съемки композитора привозили на каталке, потому что ходить он не мог из-за проблем с ногой. Также незадолго до смерти он перенес коронавирусную инфекцию и, по всей видимости, не до конца оправился от болезни.
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Однако, несмотря на плохое самочувствие, Градский продолжал работать до самого конца и прервать работу для того, чтобы заняться своим здоровьем, его никто не мог убедить.
По словам участника шоу Виктора Кириллова, легендарный артист не хотел допустить, чтобы его жалели и продолжал демонстрировать оптимизм.
«Он очень не любил, когда его начинали жалеть из-за самочувствия, Градского это очень раздражало. На последних съемках Александр Борисович был в порядке, чувствовал себя хорошо по сравнению с предыдущем этапом», — отметил исполнитель в беседе с изданием StarHit.ru.
Молодые конкурсанты также рассказали, что наставник всегда находился на связи со своими учениками и был готов помочь дельным советом.
«Из нашего последнего разговора запомнил его слова: „Вить, ты очень мощный! Когда я послушал, как ты там вверх улетаешь, в этой песне, подумал, ты народ просто снесешь. Поэтому, постарайся налегке это сделать. А то люди просто офигеют!“», — признался Кириллов.
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Другая участница из команды Градского — Татьяна Качурина — общалась с композитором как раз накануне того рокового дня, когда он уже без сознания был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц.
По словам девушки, последний совет музыканта — выходя на сцену, помнить только об искусстве и не обращать внимание на то, что подумают другие — навсегда останется в ее памяти.
Молодая артистка отметила, что потеряла настоящего учителя не только в телепроекте, но и в жизни.
«Если Александр Борисович брал человека под крыло, то вел его по жизни. Он брал над ним опеку и ответственность, помогал на творческом пути. Я только-только почувствовала это отцовское плечо, и для меня большой удар, что все так произошло», — сказала Качурина.
Последний выпуск телепроекта «Голос», снятый при жизни маэстро, вышел в эфир сегодня, 3 декабря. Ранее певица Пелагея рассказывала, что решение о том, что делать с финальными выпусками после смерти композитора пока не принято.
Между тем, поклонники Александра Градского высказывали предположение, что музыканта мог бы заменить в кресле наставника его старший сын Даниил. Наследник артиста ранее выступал в слепых прослушиваниях, однако к нему никто не повернулся. Сам Градский заявил, что он спел плохо.
Народного артиста России Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. За два дня до этого певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти маэстро не удалось. Причиной смерти назван ишемический инсульт. Выдающийся композитор похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.
Ранее 5-tv.ru писал, что Градский сказал на прощание Пелагее, Билану и Агутину во время записи «Голоса».
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