Андрей Караулов о смерти Градского: «Ему нужна была чья-то рука»

Журналист рассказал, что его друг чувствовал приближение смерти — и, простившись с близкими, отказывался от медицинской помощи.

Журналист Андрей Караулов рассказал о последних днях Александра Градского. В ролике, опубликованном на YouTube-канале, друг музыканта заявил, что тот чувствовал близость смерти.

Несмотря на невозможность ходить после операции на сломанной ноге и стремительно ухудшающееся самочувствие, Градский не обращался к врачам и не заботился о себе — продолжал работать над очередным сезоном музыкального шоу «Голос».

«Он никому не был нужен. Сашин телефон звонил, и ордена ему давали, но умирать он уехал в полном беспамятстве и сжимал руку своей подруги — просто поклонницы, которая оказалась рядом в тот момент, когда за ним приехали врачи. Ему нужна была чья-то рука. Все это страшно…» — рассказал Караулов.

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

То, как умирают великие люди в реальности, редко напоминает книжно-эпические версии — смертного одра при свечах и прощания со всеми близкими в духе «Крестного отца» просто не бывает.

«Это один из самых страшных уходов, какие были на моих глазах. У нас после 70 люди умирают в основном тяжело, не как Гете — окруженные родственниками, славой…» — провел параллель журналист. В

Градский чувствовал, что несмотря на сравнительно легко перенесенный коронавирус, дни его сочтены — Караулов заявил, что музыкант попрощался с близкими.

«У него минимум три дня был инсульт. Рядом находились сиделка, а также подруга Саши. Родные были где-то за городом, у всех свои дела. Он и не хотел, чтобы ему мешали умирать. Жить он не хотел. Когда у него стала путаться речь, когда ему совсем стало плохо в Останкино, он не позволял вызвать врачей. Только когда впал в беспамятство, сиделка, которую ему нашла бывшая жена, вызвала скорую. Саша простился со всеми, перенеся ковид. Он считал, что всем все сделал, и с него хватит», — поделился откровением журналист.

Продюсеры шоу, которому он отдал последние силы, отдадут дань уважения музыканту — ранее 5-tv.ru рассказывал, что место Градского останется пустым в финальных выпусках программы.