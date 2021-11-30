Андрей Караулов о смерти Градского: «Ему нужна была чья-то рука»
Андрей Караулов рассказал о том, что Александр Градский предчувствовал смерть
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Журналист рассказал, что его друг чувствовал приближение смерти — и, простившись с близкими, отказывался от медицинской помощи.
Журналист Андрей Караулов рассказал о последних днях Александра Градского. В ролике, опубликованном на YouTube-канале, друг музыканта заявил, что тот чувствовал близость смерти.
Несмотря на невозможность ходить после операции на сломанной ноге и стремительно ухудшающееся самочувствие, Градский не обращался к врачам и не заботился о себе — продолжал работать над очередным сезоном музыкального шоу «Голос».
«Он никому не был нужен. Сашин телефон звонил, и ордена ему давали, но умирать он уехал в полном беспамятстве и сжимал руку своей подруги — просто поклонницы, которая оказалась рядом в тот момент, когда за ним приехали врачи. Ему нужна была чья-то рука. Все это страшно…» — рассказал Караулов.
То, как умирают великие люди в реальности, редко напоминает книжно-эпические версии — смертного одра при свечах и прощания со всеми близкими в духе «Крестного отца» просто не бывает.
«Это один из самых страшных уходов, какие были на моих глазах. У нас после 70 люди умирают в основном тяжело, не как Гете — окруженные родственниками, славой…» — провел параллель журналист. В
Градский чувствовал, что несмотря на сравнительно легко перенесенный коронавирус, дни его сочтены — Караулов заявил, что музыкант попрощался с близкими.
«У него минимум три дня был инсульт. Рядом находились сиделка, а также подруга Саши. Родные были где-то за городом, у всех свои дела. Он и не хотел, чтобы ему мешали умирать. Жить он не хотел. Когда у него стала путаться речь, когда ему совсем стало плохо в Останкино, он не позволял вызвать врачей. Только когда впал в беспамятство, сиделка, которую ему нашла бывшая жена, вызвала скорую. Саша простился со всеми, перенеся ковид. Он считал, что всем все сделал, и с него хватит», — поделился откровением журналист.
Продюсеры шоу, которому он отдал последние силы, отдадут дань уважения музыканту — ранее 5-tv.ru рассказывал, что место Градского останется пустым в финальных выпусках программы.
- 30 нояб
- Аксюта рассказал о судьбе шоу «Голос»: «Замены Александру Борисовичу нет»
- 30 нояб
- Пелагея высказалась о будущем шоу «Голос» без Градского: «Незаменимый»
- 30 нояб
- Миро похвалила женившегося перед смертью Градского: «Подстраховал женщину»
- 30 нояб
- «Наконец-то помер»: психолог Степанова оскорбила покойного Градского и его жену
- 30 нояб
- Подальше от матери: родственники Градского нарушили его последнюю волю
- 30 нояб
- Ургант исполнил хит Градского в память о нем: «Ему бы точно не понравилось»
- 30 нояб
- Караулов рассказал о мучениях Градского перед смертью: «Уже не ходил, не хотел»
- 29 нояб
- Мама позвала? Что означает день смерти Александра Градского
- 29 нояб
- Вопрос наследства решен: Градский женился на актрисе Коташенко за месяц до смерти
- 29 нояб
- Власти Москвы выбрали нового худрука театра «Градский Холл»
Читайте также
93%
-0.61 84.48
-0.47
Нашли ошибку?