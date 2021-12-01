«Его место»: Лещенко наотрез отказался заменить умершего Градского в шоу «Голос»

Народный артист РСФСР посчитал нелепой саму мысль о замене в проекте кем бы то ни было ушедшего из жизни наставника.

Лев Лещенко никогда бы не занял место умершего Александра Градского в музыкальном шоу «Голос». Об этом народный артист РСФСР заявил в беседе с NEWS.ru.

«Мне не предлагали заменить Александра Градского. А если бы предложили, я никогда бы не занял его место», — подчеркнул певец.

Лещенко, который в течение трех сезонов был наставником в шоу «Голос 60+», добавил, что считает нелепой саму мысль о том, что кто-то может заменить Градского в «Голосе».

Ранее певица Полина Гагарина назвала умершего певца «профессионалом и абсолютным перфекционистом в музыке» и отметила, что его будет не хватать в жюри шоу «Голос».

В свою очередь певица Пелагея назвала Градского незаменимым наставником «Голоса». Она призналась, что с трудом представляет проект без ушедшего музыканта, который пробыл в жюри дольше всех. Певица подчеркнула, что современным молодым исполнителям просто необходимы такие авторитеты, как Градский. Он щедро делился с ними своей мудростью и опытом, забывая про отдых.

Ранее 5-tv.ru писал, что в финальных выпусках десятого сезона шоу «Голос» кресло Александра Градского останется пустым. По словам продюсера проекта Юрия Аксюты, он не видит возможности найти замену Градскому. Однако руководство Первого канала намерено довести проект до конца: в эфире покажут выпуски, в которых успел сняться композитор, а остальные эпизоды отснимут уже с тремя наставниками — Леонидом Агутиным, Димой Биланом и Пелагеей.