Пелагея высказалась о будущем шоу «Голос» без Градского: «Незаменимый»

Российская певица Пелагея назвала музыканта и композитора Александра Градского незаменимым наставником шоу «Голос». Проекту маэстро отдал больше шести лет жизни, а два дня назад его не стало. Тем не менее Первый канал продолжит показывать отснятые выпуски с Градским.

Коллеги по популярному проекту пришли в студию программы «Пусть говорят», где вспомнили самые трогательные моменты с участием мэтра эстрады. Почтить его память пришла и Пелагея. Она призналась, что с трудом представляет шоу без ушедшего музыканта, который пробыл в кресле наставника дольше всех.

«Я вообще считаю, что проект „Голос“, еще при жизни мастера, был имени его. И конечно, он самый главный и самый тонкий. Последние десять лет он стал мастером своего дела. Очень честным», — высказалась она.

Певица подчеркнула, что современным молодым исполнителям просто необходимы такие авторитеты, как Градский. Он щедро делился с ними своей мудростью и опытом, забывая про отдых.

«Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это, конечно, он», — считает знаменитость.

С мнением исполнительницы согласился продюсер «Голоса» Юрий Аксюта. Он заявил, что пока у руководства нет готовых решений, касающихся будущего проекта.

«Замены Александру Борисовичу нет. Это надо понять, надо признать всем, даже не думать. Никто его не заменит. Как мы будем дальше доводить проект до финала… Мы все внимательнейшим образом обдумаем, найдем какое-то решение», — заверил он.

Несмотря на болезнь, Александр Градский продолжал работать над проектом и помогал подопечным с номерами. В одном из последних выпусков было заметно, что композитору тяжело находиться в кресле наставника: он то и дело опускал голову, иногда говорил невнятно, его лицо было бледным.

Народного артиста РФ, мультиинструменталиста и поэта, одного из основателей русского рока Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Он ушел на 73-м году жизни. 26 числа певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, вскоре он скончался. Причиной назван инфаркт головного мозга. Прощание с ним пройдет 1 декабря. Почтить память маэстро собираются в его музыкальном театре «Градский Холл». После прощания композитора похоронят на Ваганьковском кладбище.

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