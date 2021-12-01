Мэтр планировал заняться своим здоровьем и был в оптимистическом настроении, вспоминает певец.

Один из наставников шоу «Голос» Леонид Агутин рассказал, что на съемках последнего эпизода незадолго до своей смерти Александр Градский не мог самостоятельно передвигаться. При этом артист планировал в ближайшее время начать заниматься и разрабатывать ноги.

«Я говорю: „Борисыч, чего с ногами?“. Он отвечает: „Сейчас между съемками перерывы небольшие были, я боялся начать заниматься — мало ли, упаду или еще что. Всех подведу. А сейчас у меня будет больше времени на подготовку (к прямым эфирам — Прим. ред.), поэтому с завтрашнего дня начинаю заниматься, разрабатывать ноги“. Он был в оптимистичном настроении. Я даже успокоился сразу», — рассказал Агутин в эфире Первого канала.

Ранее журналист Андрей Караулов, близко знавший Градского, рассказал о его мучениях перед смертью. Артист продолжал работать, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и то, что на съемки его приходилось транспортировать на носилках. По мнению журналиста, здоровье Градского во многом подкосил перенесенный коронавирус.

Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября в реанимации московской больницы, куда был доставлен с подозрением на инсульт. Врачи сделали все возможное, но спасти жизнь артисту не удалось. Причиной смерти назван инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за несколько месяцев до кончины Градский в беседе с журналистом Евгением Додолевым признался, что планирует похудеть на 40 килограммов для съемок.