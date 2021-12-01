«Борисыч, что с ногами?» — Агутин рассказал о состоянии Градского накануне смерти
Певец Агутин пересказал диалог с Градским незадолго до его смерти
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Мэтр планировал заняться своим здоровьем и был в оптимистическом настроении, вспоминает певец.
Один из наставников шоу «Голос» Леонид Агутин рассказал, что на съемках последнего эпизода незадолго до своей смерти Александр Градский не мог самостоятельно передвигаться. При этом артист планировал в ближайшее время начать заниматься и разрабатывать ноги.
«Я говорю: „Борисыч, чего с ногами?“. Он отвечает: „Сейчас между съемками перерывы небольшие были, я боялся начать заниматься — мало ли, упаду или еще что. Всех подведу. А сейчас у меня будет больше времени на подготовку (к прямым эфирам — Прим. ред.), поэтому с завтрашнего дня начинаю заниматься, разрабатывать ноги“. Он был в оптимистичном настроении. Я даже успокоился сразу», — рассказал Агутин в эфире Первого канала.
Ранее журналист Андрей Караулов, близко знавший Градского, рассказал о его мучениях перед смертью. Артист продолжал работать, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и то, что на съемки его приходилось транспортировать на носилках. По мнению журналиста, здоровье Градского во многом подкосил перенесенный коронавирус.
Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября в реанимации московской больницы, куда был доставлен с подозрением на инсульт. Врачи сделали все возможное, но спасти жизнь артисту не удалось. Причиной смерти назван инфаркт головного мозга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за несколько месяцев до кончины Градский в беседе с журналистом Евгением Додолевым признался, что планирует похудеть на 40 килограммов для съемок.
- 1 дек
- «Его место»: Лещенко наотрез отказался заменить умершего Градского в шоу «Голос»
- 30 нояб
- Битюкова о первой встрече с Градским: «Огромный, лохматый и страшный человек!»
- 30 нояб
- Свела с ума одним лишь взглядом: невероятная история знакомства Градского и Коташенко
- 30 нояб
- Стало известно, как Градский спас жизнь Пугачевой: «Ее голова лежала у меня на ноге»
- 30 нояб
- Рождественская о странном знакомстве с Градским: «Не боишься — я же бабник?»
- 30 нояб
- Андрей Караулов о смерти Градского: «Ему нужна была чья-то рука»
- 30 нояб
- Аксюта рассказал о судьбе шоу «Голос»: «Замены Александру Борисовичу нет»
- 30 нояб
- Пелагея высказалась о будущем шоу «Голос» без Градского: «Незаменимый»
- 30 нояб
- Миро похвалила женившегося перед смертью Градского: «Подстраховал женщину»
- 30 нояб
- «Наконец-то помер»: психолог Степанова оскорбила покойного Градского и его жену
Читайте также
93%
-0.09 84.82
0.34
Нашли ошибку?