Караулов рассказал о мучениях Градского перед смертью: «Уже не ходил, не хотел»

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, композитор продолжал выполнять обязанности наставника до последнего.

Журналист Андрей Караулов, близко знавший певца и композитора Александра Градского, рассказал о мучениях легендарного музыканта перед смертью. По его словам, Градский продолжал работать до последнего, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. На съемки композитора приходилось транспортировать буквально на носилках.

«Он уже не ходил, не хотел ходить. Операция на ноге была сделана замечательно (у Градского был перелом в нескольких местах после падения — Прим. Ред.), но Саша так и не встал на ноги. Во время съемок ему стало плохо. Это все после ковида. Он так и не смог похудеть, хотя надежда на это была», — рассказал журналист на своем YouTube-канале.

О том, как нелегко было Градскому в последние дни, недавно рассказывал и один из участников «Голоса» Александр Шпагин. По его словам, в студии даже дежурили врачи, чтобы оказать при необходимости экстренную помощь.

Последняя воля Александра Градского будет нарушена?

Александр Градский — музыкант — мультиинструменталист, поэт, один из основателей русского рока и обладатель множества почетных званий и наград. Он скончался на 73-м году жизни 28 ноября в реанимации московской больницы, куда был доставлен с подозрением на инсульт. Врачи сделали все возможное, но спасти жизнь артисту не удалось. Причиной смерти легенды назван инфаркт головного мозга.

Известие о смерти народного артиста России Александра Градского стало одним из самых громких и печальных событий последних дней. В его уход до сих пор трудно поверить — миллионам преданных поклонников он казался самым непоколебимым, во всем доходящим до самой сути и таким предельно основательным посреди суетливой, шумной и переменчивой российской эстрады.

Ранее 5-tv.ru рассказал о предсмертном желании Александра Градского, а также о том, какая мистика содержится в дне кончины композитора — на тот свет его как будто позвала любимая мама.