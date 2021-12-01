Александр Градский готовил жену к жизни после своей смерти

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Артем Решетов
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Музыкант знал, что при разнице в 35 лет, рано или поздно его возлюбленной придется жить без него, и заблаговременно позаботился о том, чтобы она к этому приспособилась.

Александр Градский готовил жену к жизни после своей смерти

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Александр Градский

Александр Градский готовил свою жену Марину Коташенко к жизни без него — они прожили вместе 17 лет, хотя официально расписались лишь месяц назад. По слухам, музыкант предчувствовал свою смерть после перенесенного коронавируса, и заранее позаботился о том, чтобы его возлюбленной не пришлось вести войну за наследство. Но начал он эту подготовку гораздо раньше — в спецвыпуске шоу Александра Малахова, посвященного Градскому, приводится его интервью еще от 2016 года, в котором он рассказал о знакомстве с будущей женой и о том, что она в нем изменила.

Они познакомились прямо на улице — на московском Новом Арбате. Такое все еще случается в XXI веке!

«Я ее увидел в окно. Проехал метров 50 или 70. И поехал обратно. Спросил ее: „Вы меня знаете или нет?“ Она сказала, что не знает. Я спросил: „Хотите прикоснуться к истории?“ Дал ей свой телефон и назвал фамилию. Сказал, чтобы она у родителей спросила, кто я такой», — вспоминал Градский.

Так и начался их роман. Молодая жена повлияла на музыканта — в том числе, заставила думать о смерти. Но в конструктивном ключе!

«Я начал считать, как она будет справляться с жизнью, когда я помру. Сейчас у нее есть, я думаю, уверенность в том, что ничего завтра такого не случится, что нельзя было бы решить. А вот если меня нет — а это естественный процесс, у нее могут быть проблемы, которые она не сможет решить так легко, как я смогу решить, если они возникнут у нее, когда я рядом», — завернул фразу Градский.

Музыкант выразил сожаление, что это рано или поздно произойдет — и поделился тем, что пытается помочь жене приспособиться к каким-то вещам. И, несмотря на то, что это, действительно, было закономерно — как в воду глядел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вдова музыканта не смогла сдержать слез на церемонии прощания, хотя держалась до этого.

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