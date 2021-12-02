Александр Градский оставил наследникам долги по налогам
Проблемы со здоровьем не оставили музыканту возможности разобраться с налогами — наследники будут вынуждены погасить внушительную задолженность.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Недавно покинувший мир Александр Градский оставил своей семье не только солидное наследство, но и некоторые долги. Музыкант не успел рассчитаться с налогами. Судя по всему, проблемы со здоровьем заставили финансовые вопросы отойти на второй план — коронавирус, осложнения после перелома ноги.
По данным налоговой, общая задолженность Градского составляет 523 тысячи рублей, из которых подавляющая часть — за недвижимость. Адвокат Андрей Алешин уточнил сайту KP.RU что долги, как и имущество, могут переходить по наследству.
«Когда человек умирает, по закону его наследники получают не только имущество, но и долги. Если их не погасить добровольно, Налоговая подаст в суд и затем через судебных приставов средства будут списаны с банковского счета наследника», — объяснил он.
При этом тот, кто получает собственность в наследство — тот и платит налоги.
«Если автомобиль, допустим, перейдет к сыну или дочери, тогда на них и ляжет погашение транспортного налога», — уточнил Алешин.
Сумма в полмиллиона рублей весьма внушительна, но для наследников Градского, который оставил им имущества на сотни миллионов рублей кажется незначительной. За один из объектов недвижимости им придется отдать 363 тысячи рублей — огромная сумма налога должна соответствовать недвижимости, судя по налоговым декларациям, недавно приобретенной Градским. Да и три автомобиля оставшиеся семье музыканта премиальных марок — Lincoln, Mercedes и Lexus, стоимость каждого из которых многократно превышает сумму налогов.
Градский позаботился о том, чтобы за его наследство не возникало войн. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как музыкант готовил молодую жену к жизни после своей смерти.
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