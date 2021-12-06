Пульмонолог Пурясев заявил, что Градского нельзя было пускать на съемки шоу

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Егор Измалкин
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По мнению врача, трудоголизм сыграл с маэстро злую шутку.

Пульмонолог Пурясев заявил, что Градского нельзя было пускать на съемки шоу

Фото: ТАСС / Мудрац Александра

Тема:
Умер Александр Градский

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что скончавшегося 28 ноября певца, поэта и композитора Александра Градского можно было спасти. По мнению эксперта, по состоянию народного артиста РФ можно было понять, что он нуждается в помощи.

В шоу Леры Кудрявцевой Пурясев рассказал, что Градский редко к кому прислушивался, в том числе и на тему здоровья. Ведущая спросила у специалиста, что должны были сделать медики, находящиеся на съемочной площадке, чтобы предотвратить трагические события.

«Не пускать его на передачу. Было видно, что это пагубно для него. И кончилось оно соответствующе, как и должно было кончиться», — поделился врач.

По его мнению, самоотверженное отношение к работе, которым отличался музыкант, не должно становиться выше собственного здоровья. Из-за этого страдают и погибают талантливые люди.

Народный артист России Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в 72 года. За два дня до этого певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти маэстро не удалось. Причиной смерти назван инфаркт головного мозга. Выдающийся композитор, певец и поэт похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Градский был обречен на скорую смерть.

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