Жорин оценил решение Верховного суда по штрафу из-за отсутствия маски по фото

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, как обжаловать штраф за нарушение масочного режима, зафиксированное фотокамерой. Ранее Верховный суд России подтвердил правомерность подобных штрафов.

Жорин отметил, что еще несколько лет назад перечень правонарушений, которые можно было идентифицировать по фото- и видеозаписи, был очень узким и касался в основном нарушений правил дорожного движения. Причем зафиксировать их должны были специально установленные и сертифицированные камеры.

Однако в последнее время фиксация факта совершения административного правонарушения значительно упростилась, и теперь доказательством может служить запись с городских камер видеонаблюдения, камер системы безопасности в магазине или гостинице и даже частная фотосъемка.

«Сейчас уже мало кого удивишь, например, штрафом за нарушение самоизоляции, зафиксированное камерой на козырьке подъезда. Да и штраф за отсутствие маски, выписанный на основании фотосъемки, уже далеко не первый», — говорит адвокат.

Однако, продолжает Жорин, такой штраф можно обжаловать. Адвокат указал на пункт 4 статьи 1.5 КоАП, согласно которому «все неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица».

«Поэтому, если фотография, которая послужила основанием для привлечения к административной ответственности, размыта, некачественна, по ней достоверно нельзя установить место съемки, а вы на ней сами на себя не похожи или у вас есть доказательства нахождения в это время в другом месте — то все это можно использовать в вашу пользу», — пояснил Жорин.

Он добавил, что обжаловать штраф можно в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления, и в связи с этим порекомендовал гражданам быть начеку и отслеживать входящую корреспонденцию.

Накануне Верховный суд РФ оставил в силе решение районного суда о штрафе в 100 тысяч рублей для магазина, чей продавец был замечен на рабочем месте без средств индивидуальной защиты. Доказательством нарушения работником масочного режима стали фотографии.

Ранее адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег, потраченных на них в период отношений.