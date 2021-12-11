Спас и заслужил объятия: Незадолго до смерти на шоу «Голос» Градский совершил благородный поступок
В последнем выпуске «Голоса» Градский совершил благородный поступок
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Первый канал показал последний выпуск шоу «Голос» с участием мэтра.
Александр Градский на последнем шоу «Голос», который показал Первый канал, совершил один из последних в своей жизни благородный поступок.
В ходе программы артист пошел против решения других членов жюри в отношении Карины Купер. После выступления команды Леонида Агутина все начали прощаться с исполнительницей, но Градский нажал на кнопку и спас ее. В ответ певица подошла к мэтру и обняла его.
Градский занимал кресло члена жюри «Голоса» шесть лет, и после его ухода команда осталась без своего учителя. Недавно появились слухи, что заменить умершего артиста может певица Лариса Долина. Однако она сказала, что пока не получала соответствующего предложения.
В свою очередь певец Лев Лещенко наотрез отказался заменить Градского в шоу «Голос». Народный артист РСФСР посчитал нелепой саму мысль о замене в проекте кем бы то ни было ушедшего из жизни наставника.
Также предполагалось, что заменить Градского в кресле члена жюри проекта может его сын Даниил. Ранее он выступал в слепых прослушиваниях в «Голосе», однако никто из членов жюри не повернулся к нему. Отец потом заявил, что наследник плохо спел.
Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. За два дня до этого певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Причиной смерти назван инфаркт головного мозга, похоронили маэстро на Ваганьковском кладбище.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какой песней команда Градского из шоу «Голос» почтила его память.
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