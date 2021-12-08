Команда Градского из шоу «Голос» почтила его память песней «Как молоды мы были»

Участники команды Александра Градского выступили с посвященным его памяти номером на концерте в «Крокус Сити Холле», посвященном десятилетию шоу «Голос». Кадры, на которых подопечные маэстро поют известную его неповторимым исполнением композицию «Как молоды мы были», разместил певец Алишер Керимов.

Легендарная песня легендарного музыканта открыла представление. Солировал, будто пытаясь даже передать манеру Градского и его акценты на отдельных фразах, Керимов.

«Всегда будем помнить вас, маэстро!» — подписал исполнитель один из фрагментов видео.

Народный артист России, композитор, певец и поэт, музыкант-мультиинструменталист Александр Градский скончался на 73 году от инфаркта головного мозга, похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. Незадолго до кончины он был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Известно, что Градский чувствовал себя плохо в течение нескольких последних недель жизни, врачи дежурили и на съемках «Голоса», но работу наставник не бросал, в ответ на уговоры отдохнуть, восстановить силы после перенесенного месяцем ранее коронавируса лишь отмахивался.

Юбилейный концерт в «Крокусе» прошел спустя девять дней после смерти народного артиста.

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