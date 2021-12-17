Решение принято: кто займет кресло Александра Градского в шоу «Голос»?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 060

Стала известна судьба кресла Градского в шоу «Голос»

Решение принято: кто займет кресло Александра Градского в шоу «Голос»?

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Тема:
Умер Александр Градский

Бессменный наставник проекта скончался 28 ноября. О съемках первой программы без мэтра коллеги даже боятся думать.

После смерти народного артиста России Александра Градского у поклонников шоу «Голос» возникли важные вопросы: кто займет кресло бессменного наставника и что будет с его подопечными? Как оказалось, решить возникшие проблемы было не так уж просто.

Хорошо известно, что всеми правами на телевизионные конкурсы серии The Voice обладает иностранная компания Talpa. Четкий регламент проведения состязания изменить нельзя — за все большие штрафы. Как сообщает StarHit.ru, именно по этой причине никаких нововведений в проекте пока не планируется.

«Нового наставника не будет 100%», — сказали создатели шоу в интервью изданию.

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Таким образом, подопечные Градского продолжат участвовать в «Голосе» в команде под именем мэтра. Всего на проекте осталось трое учеников покойного музыканта: Татьяна Качурина, Алишер Каримов и Карина Купер. Последнюю девушку Александр Борисович спас от проигрыша на этапе «нокаутов». Дальнейшая судьба талантливых исполнителей зависит только от зрительского голосования.

Журналистам удалось выяснить также, что кресло Александра Градского из студии убирать не будут. В память о мэтре оно останется нетронутым до самого финала.

К слову, съемки первой передачи без гения состоятся уже сегодня. Для многих коллег покойного это большой стресс. Так, певец Леонид Агутин в преддверии трудового дня едва сдерживал эмоции, чтобы не выдать волнение.

«Пока даже не представляю, как это будет», — цитирует музыканта dni.ru.

Поклонники, как могут, поддерживают артиста, а также других наставников проекта «Голос», что потеряли близкого человека. Россияне замечают: даже после смерти Градского память о нем всегда будет жить в сердцах людей.

Ранее 5-tv.ru называл точную причину смерти Александра Градского.

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