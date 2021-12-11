Незадолго до смерти: что сказал Градский в своем последнем выпуске шоу «Голос»

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Алексей Хитров
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Первый канал показал последний выпуск «Голоса» с участием Александра Градского

Незадолго до смерти: что сказал Градский в своем последнем выпуске шоу «Голос»

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Тема:
Умер Александр Градский

Несмотря на тяжелое состояние, артист продолжал работать до самого конца, его никто не мог убедить прервать работу и заняться здоровьем.

Первый канал показал последний выпуск шоу «Голос» с участием Александра Градского, снятый за десять дней до смерти артиста. Несмотря на крайне плохое самочувствие, музыкант как обычно выполнял обязанности наставника, участвовал в обсуждении конкурсантов.

«Мы все тут при своем деле…» — это высказывание стало последней фразой знаменитости в эфире «Голоса».

После съемок выпуска состояние Градского резко ухудшилось, его госпитализировали. Коллеги артиста по жюри проекта говорили, что он предчувствовал свою смерть и будто прощался с ними в последнем эфире шоу.

На съемки последних выпусков композитора привозили на каталке, потому что ходить он уже не мог из-за проблем с ногой. Однако, несмотря на тяжелое состояние, Градский продолжал работать, его никто не мог убедить прервать работу и заняться здоровьем. Легендарный артист не хотел допустить, чтобы его жалели, и продолжал демонстрировать оптимизм.

Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября в одной из столичных больниц. Причиной смерти стал инфаркт мозга. Местом последнего пристанища артиста стало Ваганьковское кладбище Москвы. Именем музыканта и поэта могут назвать улицы и сквер на его малой родине — в городе Копейске Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о симптомах инфаркта головного мозга, унесшего жизнь Александра Градского.

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