Звезда «Голоса» Кутидзе вспомнила о предсмертных муках Градского: «Просил воды»
Выдающегося музыканта не стало 28 ноября. Ему было 72 года.
Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov
Звезда «Голоса» Тамара Кутидзе, как и многие артисты, не может смириться с кончиной бессменного наставника проекта, маэстро Александра Градского. Музыкант запомнился ей бесконечно улыбчивым и добрым. Он был таким до самого конца, даже когда не мог самостоятельно передвигаться, а силы были только на то, чтобы просить о помощи.
В интервью для StarHit.ru Кутидзе призналась: ее, беременную, очень напугал случай с госпитализацией Александра Борисовича. Ему стало плохо прямо во время съемок очередного выпуска проекта, и никто не мог понять, что происходит.
«Все присутствующие были крайне удивлены и напуганы. До конца не верили, что Градскому действительно так плохо. Помню, он просил очень много воды… Александр Борисович был очень справедливым человеком. И несмотря на самочувствие всегда судил объективно», — вспоминала молодая артистка.
URA.RU отмечает, что народного артиста России, певца и композитора Александра Градского не стало 28 ноября. Знаменитый музыкант скончался в результате инфаркта головного мозга. Он развился на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. У гения осталась молодая вдова и двое маленьких детей.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто займет кресло Александра Градского в проекте «Голос».
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