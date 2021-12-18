Звезда «Голоса» Кутидзе вспомнила о предсмертных муках Градского: «Просил воды»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 209

Выдающегося музыканта не стало 28 ноября. Ему было 72 года.

Звезда «Голоса» Кутидзе вспомнила о предсмертных муках Градского: «Просил воды»

Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Александр Градский

Звезда «Голоса» Тамара Кутидзе, как и многие артисты, не может смириться с кончиной бессменного наставника проекта, маэстро Александра Градского. Музыкант запомнился ей бесконечно улыбчивым и добрым. Он был таким до самого конца, даже когда не мог самостоятельно передвигаться, а силы были только на то, чтобы просить о помощи.

В интервью для StarHit.ru Кутидзе призналась: ее, беременную, очень напугал случай с госпитализацией Александра Борисовича. Ему стало плохо прямо во время съемок очередного выпуска проекта, и никто не мог понять, что происходит.

«Все присутствующие были крайне удивлены и напуганы. До конца не верили, что Градскому действительно так плохо. Помню, он просил очень много воды… Александр Борисович был очень справедливым человеком. И несмотря на самочувствие всегда судил объективно», — вспоминала молодая артистка.

Instagram @kutidze_star

URA.RU отмечает, что народного артиста России, певца и композитора Александра Градского не стало 28 ноября. Знаменитый музыкант скончался в результате инфаркта головного мозга. Он развился на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. У гения осталась молодая вдова и двое маленьких детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто займет кресло Александра Градского в проекте «Голос».

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