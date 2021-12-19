Интриги «Дома-2»: кто закрыл проект и почему его покинула Ольга Бузова

Год назад стало известно о закрытии реалити-шоу «Дом-2» после 16 с лишни лет вещания. Шокированные зрители гадали, что могло стать причиной отказа ТНТ от скандального и популярного проекта. По заявлениям руководства, дел было не в подковерных играх и ссоре с ведущей Ольгой Бузовой, а банально в деньгах.

Глава холдинга «Газпром-Медиа», которому принадлежит ТНТ, Александр Жаров объявил: телестройка стала убыточной, так как непреклонно теряет аудиторию в течение продолжительного времени. Содержать поляну стало слишком дорого. Одна из бывших участниц Виктория Романец, к слову, считает это результатом увольнения с поста генерального продюсера Алексея Михайловского (что любопытно, он тоже нашел на «Доме-2» свою любовь в лице Натальи Варвиной, ушел от своей жены и отвел в ЗАГС новую).

«Что после него творилось? Просто бордель!.. Важно понимать, что сейчас „Дом-2“ не является тем, чем являлся в том же 2016 году. Это не очень приятно, когда тебя ставят вровень с какими-то эскортницами, которых на проекте сейчас куча», — цитирует Романец StarHit.ru.

YouTube / ДОМ-2

Несмотря на сложности «Дом-2» продолжил свое существование. 30 декабря 2020-го прошел последний выпуск на ТНТ, а весной 2021-го продолжился на канале «Ю». Ведущими остались Ксения Бородина, Ольга Бузова, Влад Кадони, Андрей Черкасов, Ольга Орлова. Вот только Ольга Бузова решила покинуть проект, на котором буквально выросла.

«Для меня это было не шоу, а моя жизнь. Мы с вами, мои люди, стали огромной семьей. Для меня это был не просто шанс, а невероятное событие, которое я не забуду никогда! 12.04.2021 года моя история, моя эпоха, моя жизнь, связанная с реалити-шоу „ДОМ-2“, официально закончилась!» — писала звезда в соцсетях.

Вскоре разгорелся скандал — место Бузовой занял ее бывший бойфренд Давид Манукян. Теледива тут же обвинила коллег в предательстве, в «ноже в спину», уверенная, что все они знали о переменах и намеренно ей не сказали. Бывшие партнеры по шоу в голос настаивали, мол, вы сами были не в курсе, а Бузова спешит с проклятиями и массовой отпиской в Instagram.

Сильно обиделся на соратницу Влад Кадони. Он заявил, что телеведущая представляется жертвой «кучки предателей» намеренно, так как жалость — ее любимый метод привлечения внимания. Пока, насколько известно, ни с кем Бузова так и не помирилась.

Ранее 5-tv.ru раскрывал подробности личной жизни ведущей «Дома-2» Ольги Орловой. Скрытная знаменитость нашла, по мнению подруги Ксении Бородиной, «лучшего мужа на свете».