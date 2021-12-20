Россиянам рассказали, какую погоду ожидать в новогоднюю ночь

В Москве при этом будет холоднее, чем в Северной столице.

Аналитики «Яндекс. Погоды» дали предварительный прогноз на новогоднюю ночь для жителей разных городов России.

Грядущий год Москва встретит мягкой и солнечной погодой. Днем 31 декабря в столице будет переменная облачность, а температура будет держаться на уровне не ниже -6 градусов. Заветная ночь и вовсе принесет с собой потепление до 0 градусов.

Совсем не северной погода будет и в Петербурге. С 29 декабря в Санкт-Петербурге начнется потепление до 0, а в новогоднюю ночь воздух в городе прогреется до плюс 2 градусов.

В Нижний Новгород вместе с праздником неожиданно придет оттепель. В пятницу 31 декабря днем будет около -5 градусов, а вот уже 1 января — около 0, возможна гололедица.

Морозы в это время будут бушевать в другой части России. Перед Новым годом, 29–30 декабря столбики термометров в Красноярске могут опуститься до минус 30-40 градусов. Сжалится зима лишь к праздничной ночи, и 1–2 января днем температура может подняться до -1.

Самый суровый Новый год, по предварительным оценкам «Яндекс. Погоды», предстоит жителям Уфы. По ощущениям в новогоднюю ночь ожидается до минус 37 градусов.

Желающим отправиться на прогулку 31 декабря челябинцам тоже рекомендуют одеваться теплее, так как днем температура опустится до минус 22 градусов, а ночью — до минус 31. На Екатеринбург тем временем также надвигается сильное похолодание: столбики термометров опустятся до -23, ночью же ожидается до минус 29 градусов.

В Самаре тем временем к переменной облачности добавятся 29–31 декабря морозы до -25, а в Перми днем 1 и 2 января ожидается до -30 градусов.

Стремительно похолодать может и в Волгограде, где к 31 декабря прогнозируют до -18, а новогодняя ночь обещает быть морозной и ясной. В Ростове-на-Дону температура опустится до -12 градусов

«Европейская зима» с умеренными холодами в новогоднюю ночь будет стоять в Воронеже (до минус 8 днем), в Нижнем Новгороде (до минус 5), В Омске (до минус 7 градусов) и в Казани (до минус 7 ночью 1 января).

Ранее 5-tv приводил комментарий научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, который рассказал, какой будет погода в регионах России в период новогоних праздников.