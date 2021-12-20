Самые громкие убийства 2021 года

В 2021-м произошел ряд жестоких и резонансных преступлений. 5-tv.ru вспоминает самые громкие убийства уходящего года.

Убийство Алика Рыжего в московском спортзале

12 апреля в фитнес-клубе элитного жилого комплекса Москвы произошло резонансное убийство. Вор в законе Алик Рыжий (настоящее имя Али Гейдаров — Прим. ред.) отправился на тренировку, во время которой получил пять пуль в голову и скончался на месте. Убийца скрылся с места преступления, бросив рюкзак, в котором были водительские права, удостоверение беженца и оружие. Подозреваемого задержали спустя два дня.

Алик Рыжий. Фото: Соцсети

Задержанный признался, что вынашивал план преступления целый год. Наемный убийца специально поселился в ЖК «Алые паруса», где жил Алик Рыжий и даже ходил в тот же фитнес-центр. Заказчиков убийства обвиняемый не назвал.

Убийство семьи в Щелково

В начале мая в Подмосковье убили 40-летнюю женщину и ее двух дочерей 11 и 17 лет. Первым заподозрил неладное племянник убитой женщины. Он сообщил правоохранительным органам, что родственники не выходят на связь. Те незамедлительно начали поиски, но квартиру вскрывать не стали. Трупы обнаружили только 30 мая: соседи пожаловались полиции на запах.

На телах женщины и девочек нашли многочисленные ножевые ранения, кроме того, в квартиры нашли тело мужчины — отца семейства. Предположительно, между супругами произошла ссора, в результате которой 42-летний бизнесмен Фаруз Михайлов нанес многочисленные ранения жене, а затем расправился с детьми. Какое-то время мужчина жил в квартире с трупами. Сам он свел счеты с жизнью незадолго до прибытия правоохранителей.

В ходе расследования выяснилось, что семья переехала в Россию из Таджикистана. Сначала Михайловы жили в Волгограде, потом в Москве. Друзья семьи рассказали, что последнее время между Фарузом и его супругой часто происходили ссоры из-за денег. У мужчины якобы были долги, но не спешил их отдавать.

Убийство американской студентки в Нижегородской области

В середине июня в Нижегородской области пропала студентка из США, которая приехала в Россию учиться на адвоката в магистратуру. Последний раз 34-летнюю Кэтрин Сироу видели днем 15 июня 2021-го в одном из продуктовых магазинов: камера видеонаблюдения зафиксировала, как девушка взяла корзину и ушла в зал. Через несколько часов после этого студентка отправила странное сообщение матери, где сообщила, что едет в машине с незнакомым мужчиной. С тех пор она больше не выходила на связь.

Кэтрин Сироу. Фото: nnovgorod.sledcom.ru

Родительница Сироу сразу же сообщила о пропаже дочери в университет в Нижнем Новгороде, где училась ее дочь. Руководство вуза обратилось в полицию. Выяснилось, что сигнал телефона девушки оборвался в 20 километрах от ее дома в поселке Бор. Тело Кэтрин Сироу нашли спустя четыре дня. Судмедэксперты установили, что смерть американки была насильственной.

Расследование преступления завершилось в декабре. Выяснилось, что предполагаемый убийца Кэтрин — житель Борского района Алексей Попов. В роковой день Сироу ловила попутку на обочине дороги, он предложил ее подвести. По версии следствия, девушка села в машину, обвиняемый отъехал на безлюдный участок, украл у Сироу около 80 тысяч рублей, изнасиловал и дважды ударил в шею ножом. Студентка из США скончалась на месте. Дело направлено в суд, Алексей Попов ожидает приговор.

Убийство вдовы банкира Дмитрия Пузикова

В начале июля в Самаре нашли тело 32-летней Екатерины Пузиковой. Смерть девушки попала в заголовки СМИ из-за того, что она была фигуранткой и основной подозреваемой в громком деле об убийстве Дмитрия Пузикова — ее экс-супруга. В 2012-м самарского банкира и двоих его друзей якобы отравила его жена, подмешав яд в картофельное пюре. Следствие предполагало, что Екатерина могла сделать это в качестве мести за измены. Дмитрий скончался в больнице спустя две недели, остальные выжили. Екатерина Пузикова находилась под следствием пять лет, одиннадцать месяцев провела в СИЗО. Суд первой инстанции дважды признавал ее виновной, но отменял приговоры. Точка в деле была поставлена в 2017-м: тогда девушку окончательно оправдали.

Екатерина Пузикова. Фото: Instagram @ekaterinasokirskaya

Накануне смерти женщина прилетела из Краснодара и была напугана странным видео, которое выложил в интернет ее экс-возлюбленный — Алексей Рясков. Он рассказал перед камерой, что один из работников суда получил взятку за оправдание Пузиковой в убийстве мужа. Вскоре его задержали по подозрению в убийстве Екатерины. Спустя почти две недели Алексея нашли мертвым в медучреждении УФСИН. Сотрудники ведомства заподозрили, что мужчина мог свести счеты с жизнью, но в эту версию не верят близкие Ряскова.

Убийство школьницы в Тюмени

Расчлененное тело восьмилетней школьницы обнаружили 19 августа возле водоема в районе Лесобаза. Полтора месяца школьницу искала вся Тюмень. Восьмилетняя девочка вышла из дома около девяти вечера на прогулку и не вернулась. Последний раз ее зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из местных продуктовых магазинов. Незадолго до исчезновения ребенка заметили с неизвестным мужчиной. Через несколько дней после обнаружения тела ребенка, полиция задержала подозреваемого в убийстве.

Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы Виталий Бережной. Фото: Соцести

Мужчину выдала коробка, в которую он упаковал конечности девочки. Правоохранители обнаружили в одном из мебельных цехов технику, которая ранее находилась в той самой злополучной коробке. Удалось установить и предполагаемого убийцу: им оказался 40-летний житель Тюмени Виталий Бережной. ДНК Бережного совпало с образцами биоматериала, обнаруженные на останках погибшей. Мужчина признался в содеянном и был арестован.

Массовое убийство в Хакасии

В августе в селе Джирим произошло массовое убийство. Жертвами стала семья из пяти человек. По делу об убийстве арестовали Федора Панова, который поссорился с экс-возлюбленной и решил отомстить ей за то, что та его отвергла. Его поймали местные жители, когда тот пытался ворваться в чужой дом: односельчанин погибшей семьи сбил Панова на машине.

Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии Федор Панов. Фото: 5-tv.ru

Ранее обвиняемый освободился из тюрьмы, где отсидел 18 лет за двойное убийство. В 2003-м Федор Панов расправился с двумя сестрами в том же селе. Местные жители поделились с журналистами, что преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. После выхода на свободу Панов должен был отмечаться у участкового по месту прописки в Омске, но сделал это всего один раз. Позже прокуратура установила факт халатности сотрудников местного ОМВД в отношении отслеживания местонахождения обвиняемого.

Убийство двух школьниц в Кузбассе

7 сентября в заброшенном доме нашли тела двух девочек. Десятилетние школьницы пропали в городе Киселевск 6 сентября. Последний раз их видели утром с неизвестным мужчиной, который покупал им сладости. Мать одной из пропавших обратилась в полицию около полуночи того же дня: правоохранители и волонтеры незамедлительно начали поиски.

Через несколько часов задержали подозреваемого в убийстве. Виктора Пестерникова вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчина сознался, что увел школьниц в безлюдное место, изнасиловал и задушил. Известно, что два года назад он вышел из тюрьмы, где отбывал десятилетний срок за изнасилование несовершеннолетнего.

Убийство трех девушек под Оренбургом

В конце сентября в городе Гай под Оренбургом произошло тройное убийство. Спасатели приехали на сообщение о пожаре в жилом доме и обнаружили тела трех девушек: две погибшие лежали в квартире, третья — во дворе. Жертвами убийцы стали три студентки медицинского колледжа в возрасте от 17 до 19 лет. Вероятно, преступник поджег квартиру погибших, чтобы скрыть следы преступления.

Подозреваемого выдала окровавленная одежда, которую он сбросил недалеко от места преступления. Оставленные следы ДНК помогли узнать его личность. Им оказался дважды судимый рецидивист — 30-летний Александр Лазарев. Летом 2021-го он вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство владельца бара.

После задержания следователи не могли допросить Лазарева: он притворялся невменяемы. Но вскоре подозреваемый поделился подробностями преступления. Мужчина рассказал, что познакомился с девушками незадолго до того, как пришел к ним в гости. Студентки сами пригласили его в свою съемную квартиру. Момент преступления он не помнит из-за того, что находился под воздействием наркотиков. Александр Лазарев признал вину.

Смерть на съемочной площадке в Голливуде

Оператор фильма «Ржавчина» Галина Хатчинс застрелил на съемочной площадке актер Алек Болдуин. Также пострадал режиссер вестерна Джоэл Самуса: мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, но выписали через несколько дней.

Фото: ТАСС / ZUMA

Алек Болдуин должен был стрелять холостыми патронами во время одной из сцен, но оружие сработало неправильно. Пули или осколки (обстоятельства выясняются — Прим. ред.) Хатчинс и Самусу. Правоохранительные органы США проводят расследование. Пока точно неизвестно, что стало причиной трагедии — человеческий фактор или неисправность реквизита. Отец погибшей Галины считает, что Болдуин частично виновен в смерти его дочери. Полиция получила ордер на допуск к данным с телефона артиста. Следствие считает, что в телефоне Болдуина могут находиться улики в виде переписок, телефонных звонков и электронных писем, которые могут пролить свет на убийство Галины Хатчинс.

Труп в багажнике автомобиля в Петербурге

В конце ноября в Северной столице произошло преступление, сценарию которого позавидовал бы Квентин Тарантино. Утром 21 ноября на трассе в Ленинградской области произошло ДТП, во время которого из багажника выпал труп. Очевидцы приняли тело за жертву аварии, но после прибытия полиции выяснилось, что мужчина умер задолго до происшествия. Пассажиры, которые находились в машине с трупом, убежали в лес, вышли на дорогу, вызвали такси и скрылись. В автомобиле нашли лопаты, веревку и мешки.

Убитым оказался 50-летний Аркади Казинян. Правоохранители выяснили, что мужчину зарезали в гаражном кооперативе в Калининском районе города. Подозреваемые в убийстве — Ян Щепановский и Егор Комаров. По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчины напали на Казиняна, нанесли ему удары ножом, а когда поняли, что убили, решили избавиться от тела. На помощь позвали третьего друга. Причиной расправы могла быть месть.

Дело приобрело неожиданный поворот уже после задержания подозреваемых. 23-летний Егор Комаров признался, что в сентябре 2020-м напал на мужчину в парке Сосновка с ножом из-за желания попробовать человеческое мясо. Он отделил от его тела кусок, а труп спрятал в труду в парке. Комаров рассказал, что пришел домой, сварил мясо и съел. Подозреваемый заявил, что жалеет о содеянном, но не раскаивается.