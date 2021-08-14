Как изменилась жизнь родных Легкоступовой через год после ее смерти

Со дня смерти Валентины Легкоступовой прошел ровно год — она ушла из жизни 14 августа 2020-го. Известно, что незадолго до смерти дочь певицы застала маму и ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова — в нетрезвом состоянии в квартире звезды. Девушка отвезла обоих в частную наркологическую клинику. На теле и голове певицы медики обнаружили множественные гематомы. Юрий сообщил, что жена просто упала в душе и ударилась, а потом и вовсе сбежал из медучреждения. Легкоступову перевели в больницу, занимающуюся лечением черепно-мозговых травм. Там она сначала впала в кому, а затем умерла.

Осиротевшие Анэтта и Матвей надеялись, что в обстоятельствах трагедии разберется следствие. Уже в 2021 году в документе от судмедэксперта в графе «причина смерти» появился диагноз «полиорганная недостаточность» — певица, по мнению экспертов, умерла от множественных хронических болезней и долгого злоупотребления алкоголем.

За 12 месяцев жизнь семьи Легкоступовой сильно изменилась. Кто-то снова «взялся за бутылку», а кто-то — за микрофон. Как сейчас живут Фирсов, Анэтта Бриль и Матвей Григорьев?

Юрий Фирсов

Сам Фирсов после смерти жены заявил, что произошедшее было несчастным случаем. Мужчина говорил, что тяжело переживает смерть супруги. Видимо, скорбеть ему было намного проще в эфире различных федеральных каналов. За год он стал частым гостем буквально всех популярных ток-шоу.

Что касается наследства, то вдовец оказался вправе претендовать на имущество вместе с ближайшими родственниками Легкоступовой. Сейчас он живет в квартире знаменитости. При этом «хозяин» заменил замки и абсолютно никого в помещение не пускает. Конечно, кроме, сомнительных личностей. О том, что к Фирсову захаживает собутыльник, который является его сыном по имени Даниил, рассказали соседи яхтсмена. Они беспокоятся, что регулярные суточные застолья могут привести к очередной трагедии.

Даниил подтвердил, что регулярно навещает отца, а также тот факт, что Фирсов злоупотребляет алкоголем. Однако постоянно в квартире исполнительницы хита «Ягода малина» сын яхтсмена не проживает.

Instagram @firsov_yury

Анэтта Бриль

Известно, что отношения детей Легкоступовой с Фирсовым не сложились с самого начала. Анэтта Бриль, которая после кончины мамы настаивала на причастности к ее гибели Фирсова, в процессе сама была вынуждена оправдываться. Вдовец обвинил падчерицу в незаконном проникновении в его жилье и краже документов. Девушка опровергла эту информацию и назвала данные домыслы бредом.

Дочь звезды, которая, к слову, окончила Гнесинское училище, объявила о своем желании дать новую жизнь некоторым песням мамы. Первыми каверами стали «Только ты» и «Двое в лифте». По словам Анэтты, она сделала это не без поддержки Легкоступовой — ей приснился сон, в котором певица сказала дочери, чтобы та шла и пела.

Instagram @anetta_bril

Матвей Григорьев

Если старшая сестра Матвея первое время после кончины матери замкнулась и оградила себя от общения с посторонними, то 19-летнему сыну певицы понадобилась помощь специалистов. У него началась депрессия. Семья пыталась вызволить его из этого состояния своими силами. Но вскоре поняли, что без медицинской помощи им не обойтись. Матвея отправили в специализированную клинику неврозов.

По мнению молодого человека, в смерти его матери виновен именно Фирсов. Вдовец и ранее проявлял агрессию и держал в страхе всю семью. Злые языки поговаривали, что он лечился от зависимости — наркотической и алкогольной. Однако Матвей опроверг домыслы и объяснил, что придерживается здорового образа жизни — выпивает очень редко, только по праздникам с друзьями, и только пиво.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Как сейчас выглядит могила Легкоступовой

Похоронили Легкоступову практически так, как она и завещала. Ее тело кремировали, одну часть праха захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, а вторую — развеяли над Черным морем. Правда, звезда хотела, чтобы это произошло на Тенерифе.

Могила заслуженной артистки России выглядит достаточно скромно. Над землей возвышается деревянный крест с выгравированным изображением Иисуса Христа. Также на нем закреплена фотография Валентины Легкоступовой в рамке. Могила опрятна и усыпана цветами. Гранитного памятника пока нет, но в скором времени, по словам Бриль, он появится.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Фирсов рассказал, как Валентина Легкоступова предчувствовала смерть.