Похоронили всех: мать Началовой защитила внучку Алдонину от клеветников

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 8 242

Бабушка дочери Началовой опровергла слухи о бесчисленных смертях в семье

Похоронили всех: мать Началовой защитила внучку Алдонину от клеветников

Фото: Instagram @veraldonina

Тема:
Юлия Началова

Девочке «приписали» психические расстройства на фоне «постоянных смертей» в семье. Но так ли это на самом деле и кто «заживо похоронил» родительницу певицы?

В сети и СМИ не первый день ходят слухи о тяжелом состоянии дочери умершей певицы Юлии Началовой — 15-летней Веры Алдониной. Вскоре после того, как девочка осиротела, одна за другой ушли из жизни ее родная бабушка и тетя. Близким даже посоветовали сводить юную особу к психологу, грозя проблемами с ментальным здоровьем на фоне потрясений. Мама покойной артистки Таисия Началова выступила с ответным словом.

В Instagram женщина выложила фото публикации, где рассказывалось о сложностях у Веры. Мало того, авторы статьи заживо похоронили и саму Таисию. Вероятно, чтобы добиться пущего эффекта и увеличить просмотры. Мама Юлии Началовой была, мягко говоря, в легком шоке.

«Со мной все хорошо! Жива!!! У нас часто возникает вопрос… Что из запрещенных препаратов принимают некоторые „персонажи“ желтой прессы, чтобы выдумать такую дурь??? Неужели нет совести совсем???» — возмущалась единственная бабушка Веры Алдониной, опровергая слухи.

Судя по всему, трагедии семья пережила очень стойко и никакое лечение родственникам умерших не требуется.

Instagram @taisianachalova

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профессиональный психолог забила тревогу из-за частых смертей в семье Веры Алдониной. Юлия Хадарцева считает, что у девочки может сформироваться неверное представление о жизни и она погрузится в депрессию. А может, еще хуже — утвердится в мысли о неминуемой кончине в цветущем возрасте.

Тема:
Юлия Началова
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