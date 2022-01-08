Разведенный отец Бузовой отдыхает в шикарном загородном отеле с новой пассией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 019

Поющая телеведущая порадовалась за родителей, которые приятно проводят новогодние праздники, и назвала себя «хорошей дочкой».

Разведенный отец Бузовой отдыхает в шикарном загородном отеле с новой пассией

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Отец Ольги Бузовой, который давно уже не состоит в браке с ее матерью, проводит новогодние праздники в шикарном загородном отеле с новой возлюбленной. Об этом своим подписчикам сообщила сама поющая ведущая, опубликовав в Instagram фото довольного родителя.

«Мама на пляже, папа — в шикарном загородном отеле. Получаеца, я хорошая дочка (орфография сохранена — Прим. ред.)», — подписала снимок Бузова.

Instagram @buzova86

Ранее звезда тепло поблагодарила новую избранницу своего отца Игоря Светлану за любовь, которой она его одаривает. В одном из интервью Бузова призналась, что рада за папу, который встречал Новый год со своей второй половинкой.

Мама поющей ведущей Ирина, по всей видимости, тоже в праздники не скучала. По словам Бузовой, в качестве новогоднего подарка она отправила родительницу на отдых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители Ольги Бузовой развелись в 2009 году, прожив в браке 20 лет и родив двоих дочерей — Ольгу и Анну. Однако даже это не спасло их отношения. Мать поющей телеведущей до сих пор одна, а вот отец закрутил роман с новой избранницей. Вместе влюбленные посещают концерты Бузовой, с которой женщина, судя по всему, нашла общий язык.

Тема:
Ольга Бузова
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