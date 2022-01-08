Бузова пустилась в пляс после катания на лыжах: «Щи припухли»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 041

Поющую телеведущую снова заподозрили в злоупотреблении спиртным.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Отдыхающая на горнолыжном курорте в Куршевеле Ольга Бузова показала поклонникам, как надо по-настоящему отдыхать и брать от жизни все. Поющая телеведущая опубликовала в Instagram видео, на котором после катания на лыжах устроила танцы, судя по всему, в ресторане отеля. В кадре под зажигательную музыку Бузова в снятом наполовину горнолыжном костюме выделывает страстные, как ей кажется, телодвижения, в том числе трет полотенцем между ног.

«После лыж — непременно танцы, потом опять лыжи, потом танцы. Говорят, жизнь одна… Кайфую», — прокомментировала свои пляски Бузова.

Подписчики по внешним признакам решили, что причина безудержного веселья звезды — алкогольные возлияния. Многие заметили, что поющая ведущая заметно поправилась на лицо, и сделали вывод, что это характерные следы злоупотребления спиртным.

«Уже набухалась?»

«Это ж сколько нужно вмазать, чтоб такое убожество выставлять»;

«Опухшая вся какая, даже не узнать»;

«Отекшее с бодунища лицо»;

«Щи припухли»;

«Располнела в лице»;

«Аллергия на винишко, видимо», — делятся мнениями подписчики.

Они также обратили внимание, что без фильтров и фотошопа Бузова выглядит старше, чем ее привыкли видеть.

«Бузова без фильтров обабивается»;

«Выглядит на все 45», — пишут фолловеры.

Накануне блогер Лена Миро заявила, что внешность Бузовой в реальной жизни имеет мало общего с тем, как она выглядит на отретушированных фотографиях в Instagram. Светская обозреватель опубликовала снимки поющей ведущей с недавнего концерта, обратив внимание на опухшее лицо и обилие морщин, которые незаметны на снимках в соцсети. Миро призналась, что ей больно смотреть на «стремительно дурнеющую артистку с расхлябанным ртом и опухшими глазами».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова осталась недовольна футболистом Вячеславом Малафеевым, который показал ее на фото без ретуши.

Тема:
Ольга Бузова
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