Бузова пустилась в пляс после катания на лыжах: «Щи припухли»
Поющую телеведущую снова заподозрили в злоупотреблении спиртным.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Отдыхающая на горнолыжном курорте в Куршевеле Ольга Бузова показала поклонникам, как надо по-настоящему отдыхать и брать от жизни все. Поющая телеведущая опубликовала в Instagram видео, на котором после катания на лыжах устроила танцы, судя по всему, в ресторане отеля. В кадре под зажигательную музыку Бузова в снятом наполовину горнолыжном костюме выделывает страстные, как ей кажется, телодвижения, в том числе трет полотенцем между ног.
«После лыж — непременно танцы, потом опять лыжи, потом танцы. Говорят, жизнь одна… Кайфую», — прокомментировала свои пляски Бузова.
Подписчики по внешним признакам решили, что причина безудержного веселья звезды — алкогольные возлияния. Многие заметили, что поющая ведущая заметно поправилась на лицо, и сделали вывод, что это характерные следы злоупотребления спиртным.
«Уже набухалась?»
«Это ж сколько нужно вмазать, чтоб такое убожество выставлять»;
«Опухшая вся какая, даже не узнать»;
«Отекшее с бодунища лицо»;
«Щи припухли»;
«Располнела в лице»;
«Аллергия на винишко, видимо», — делятся мнениями подписчики.
Они также обратили внимание, что без фильтров и фотошопа Бузова выглядит старше, чем ее привыкли видеть.
«Бузова без фильтров обабивается»;
«Выглядит на все 45», — пишут фолловеры.
Накануне блогер Лена Миро заявила, что внешность Бузовой в реальной жизни имеет мало общего с тем, как она выглядит на отретушированных фотографиях в Instagram. Светская обозреватель опубликовала снимки поющей ведущей с недавнего концерта, обратив внимание на опухшее лицо и обилие морщин, которые незаметны на снимках в соцсети. Миро призналась, что ей больно смотреть на «стремительно дурнеющую артистку с расхлябанным ртом и опухшими глазами».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова осталась недовольна футболистом Вячеславом Малафеевым, который показал ее на фото без ретуши.
- 8 янв
- Призвавшая беречь честь Бузова отметила Рождество откровенными танцами
- 8 янв
- Губерниев высмеял Бузову и Малафеева: «С утра коньяк уже вдвоем пьете?»
- 8 янв
- Разведенный отец Бузовой отдыхает в шикарном загородном отеле с новой пассией
- 7 янв
- «Мне еще замуж выходить»: Бузова ответила Малафееву, показавшему ее фото без фильтров
- 7 янв
- «Образ жизни на отекшем лице»: Миро показала провокационные фото Бузовой без ретуши
- 6 янв
- Каграманов о Манукяне: «Даву ненавидит весь шоу-бизнес, кроме Киркорова»
- 5 янв
- Комик Каграманов о конфликте Бузовой и Губерниева: «Возможно, придуман»
- 4 янв
- Ольга Бузова честно высказалась о новой избраннице отца
- 1 янв
- Анна Бузова мечтает помириться со звездной сестрой в 2022 году
- 1 янв
- Бузова встретила Новый год одна из-за разлада родителей: «Папа с новой семьей»
Читайте также
85%
0.64 84.07
0.87
Нашли ошибку?