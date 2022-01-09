Россиянам рассказали о погоде в Москве и Петербурге в первую неделю после праздников

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, на климат мегаполисов существенное влияние окажут циклоны.

Старый Новый год обе столицы встретят оттепелью. Как сообщил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, на климат мегаполисов существенное влияние окажут циклоны.

Погода в Москве с 10 по 16 января

«В Москве первый рабочий день после длинных новогодних каникул будет очень снежным: Центральный регион 10 января накроет огромная фронтальная волна с юго-запада, погода будет облачной, а пик снегопадов придется на ночные часы, а днем установится комфортная для этого времени года температура — до пяти-семи градусов мороза», — рассказал метеоролог.

Во вторник погода будет определяться тыловой частью уходящего циклона, пройдет кратковременный снег, похолодает до минус десяти.

В середине недели в столице установится господство антициклона: он постепенно прекратит осадки и вызовет понижение температуры. Ночь на среду будет холодной: 16-18, а днем — 13-15 градусов ниже ноля.

Холодно будет и в ночь на четверг, прогнозируется до -17…-19, при этом вероятность осадков — минимальная.

Днем 13 января на погоду влияние окажет теплый атмосферный фронт, он принесет новую порцию снега и повысит температуру до — -8…-10.

Пятница в Москве будет оттепельная, ожидаются осадки в виде снега, в том числе мокрого, при температуре около ноля.

В выходные похолодает, на фоне небольшого снега вероятна гололедица, от -3…-5 днем в субботу до -6…-8 в воскресенье.

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Погода в Санкт-Петербурге с 10 по 16 января

«Первый день после новогодних каникул в Санкт-Петербурге начнется с влияния циклона, погода будет с небольшим снегом, а температурный фон вполне укладывается в рамки календаря и составит -7…-9 градусов», — отметил синоптик.

По словам специалиста, во вторник этот циклон будет уходить на восток, и в его тыловой части к берегам Невы начнут поступать более холодные воздушные массы. Вместе с ростом атмосферного давления снег прекратится, и к утру похолодает до -19…-21 градуса. В дневные часы также будет довольно холодно — -12…-14. Как подчеркнул метеоролог, такой температурный фон — на шесть-восемь градусов ниже климатической нормы.

Холодно будет и в ночь на среду, при малооблачной погоде воздух остынет до -17…-19 градусов, а днем начнется потепление. Очередной циклон с запада теплым атмосферным фронтом закроет небо облаками, принесет небольшой снег, температура повысится до -6…-8 градусов.

В Старый новый год Северную столицу ждет оттепель, 13 января температура воздуха в теплом секторе циклона будет постепенно повышаться, пройдет небольшой снег и мокрый снег, температура воздуха повысится до +2 градусов.

14 декабря оттепель с небольшими осадками будет, однако ближе к вечеру в Северо-западный регион начнут поступать холодные воздушные массы, подморозит, и образуется гололедица.

Выходные город на Неве проведет в тыловой части циклона, временами ожидается кратковременный снег, дальнейшее похолодание только усилится. В субботу — -5…-7, в воскресенье -10…-12 градусов.

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