Роскошный особняк Градского в Подмосковье не достанется его близким

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 638

Легендарный музыкант много и напряженно работал буквально до последнего дня своей жизни, чтобы его любимые люди ни в чем не нуждались.

Роскошный особняк Градского в Подмосковье не достанется его близким

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

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Умер Александр Градский

Легендарный музыкант и композитор Александр Градский оставил не только богатое творческое наследие. Всю жизнь он много и плодотворно трудился, чтобы его близкие ни в чем не нуждались. После смерти народного артиста России встал вопрос о наследстве, ведь у маэстро остались четверо детей от разных браков и молодая вдова.

Как выяснилось, роскошный особняк в элитном поселке в Подмосковье разделу не подлежит. Недвижимость уже давно оформлена на его четвертую супругу Марину Коташенко, с которой музыкант прожил 18 лет, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Судя по всему, артист заранее позаботился о любимой женщине, чтобы оградить ее от лишних споров и судебных разбирательств с другими наследниками.

Также, судя по документам, композитор приобрел для двух младших сыновей от Коташенко по две квартиры в Москве площадью чуть более 40 квадратных метров каждая, пишет сайт KP.RU.

Несмотря на то, что в собственности Градского осталось еще немало дорогостоящих объектов коммерческой и жилой недвижимости, средства на счетах в банках, девять земельных участков, целый автопарк люксовых иномарок — горячие споры родных музыканта разгорелись из-за его частного архива, содержащего эксклюзивные фотографии маэстро, его личную переписку, дневники, ноты и неоконченные наброски произведений.

Это действительно ценнейшие как в историческом, исследовательском, так и в материальном плане документы. Между тем, друзья Градского рассказали, что четвертая супруга композитора вскоре после его кончины упаковала все бумаги в черные мешки и «вывозила их в неизвестном направлении». Это обстоятельство очень обеспокоило экс-жену музыканта Ольгу Фартышеву, от которой у композитора также двое детей — сын Даниил и дочь Мария.

Друзья маэстро полагают, что по-человечески, она имеет право на духовное наследие своего бывшего супруга. Однако юридически претендовать на наследство она не может.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в реанимации московской больницы. У знаменитости произошел инфаркт головного мозга. Легендарный композитор, музыкант-мультиинструменталист является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен. Также являлся членом жюри музыкального шоу «Голос».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что семья Градского до сих пор не рассчиталась с его долгами.

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