Роскошный особняк Градского в Подмосковье не достанется его близким
Легендарный музыкант много и напряженно работал буквально до последнего дня своей жизни, чтобы его любимые люди ни в чем не нуждались.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Легендарный музыкант и композитор Александр Градский оставил не только богатое творческое наследие. Всю жизнь он много и плодотворно трудился, чтобы его близкие ни в чем не нуждались. После смерти народного артиста России встал вопрос о наследстве, ведь у маэстро остались четверо детей от разных браков и молодая вдова.
Как выяснилось, роскошный особняк в элитном поселке в Подмосковье разделу не подлежит. Недвижимость уже давно оформлена на его четвертую супругу Марину Коташенко, с которой музыкант прожил 18 лет, сообщает ФАН со ссылкой на источник.
Судя по всему, артист заранее позаботился о любимой женщине, чтобы оградить ее от лишних споров и судебных разбирательств с другими наследниками.
Также, судя по документам, композитор приобрел для двух младших сыновей от Коташенко по две квартиры в Москве площадью чуть более 40 квадратных метров каждая, пишет сайт KP.RU.
Несмотря на то, что в собственности Градского осталось еще немало дорогостоящих объектов коммерческой и жилой недвижимости, средства на счетах в банках, девять земельных участков, целый автопарк люксовых иномарок — горячие споры родных музыканта разгорелись из-за его частного архива, содержащего эксклюзивные фотографии маэстро, его личную переписку, дневники, ноты и неоконченные наброски произведений.
Это действительно ценнейшие как в историческом, исследовательском, так и в материальном плане документы. Между тем, друзья Градского рассказали, что четвертая супруга композитора вскоре после его кончины упаковала все бумаги в черные мешки и «вывозила их в неизвестном направлении». Это обстоятельство очень обеспокоило экс-жену музыканта Ольгу Фартышеву, от которой у композитора также двое детей — сын Даниил и дочь Мария.
Друзья маэстро полагают, что по-человечески, она имеет право на духовное наследие своего бывшего супруга. Однако юридически претендовать на наследство она не может.
Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в реанимации московской больницы. У знаменитости произошел инфаркт головного мозга. Легендарный композитор, музыкант-мультиинструменталист является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен. Также являлся членом жюри музыкального шоу «Голос».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что семья Градского до сих пор не рассчиталась с его долгами.
- 9 янв
- Александр Буйнов попал в больницу с тяжелой травмой после падения
- 7 янв
- Семья Градского до сих пор не рассчиталась с его долгами
- 27 дек
- Дима Билан рассказал, почему пропустил похороны Александра Градского
- 24 дек
- Россияне назвали Градского музыкантом 2021 года
- 23 дек
- Куда пропал худрук? Преемник Градского внезапно «исчез» из театра
- 18 дек
- Звезда «Голоса» Кутидзе вспомнила о предсмертных муках Градского: «Просил воды»
- 18 дек
- Дети Градского едва сдерживали слезы на шоу «Голос» и пообещали помочь команде отца
- 17 дек
- Решение принято: кто займет кресло Александра Градского в шоу «Голос»?
- 12 дек
- Нагиев почтил память Градского трогательной речью: «Осознать потерю невозможно»
- 11 дек
- Спас и заслужил объятия: Незадолго до смерти на шоу «Голос» Градский совершил благородный поступок
Читайте также
79%
-0.31 84.67
-0.21
Нашли ошибку?