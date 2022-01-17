У Леонида Куравлева обнаружили обширное поражение легких

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 26 170

Несмотря на диагноз, народный артист продолжает дышать сам без поддержки ИВЛ.

У Леонида Куравлева обнаружили обширное поражение легких

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Тема:
Леонид Куравлев

У госпитализированного Леонида Куравлева началось обширное поражение легких. Об этом сайту KP.RU сообщил источник в здравоохранении. За несколько дней площадь поражения органов дыхания актера выросла в четыре раза — с 5-10% до 25-35%.

«85-летний Леонид Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ (компьютерная  томография - Прим.ред.) выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких. Ранее значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражение левого легкого Леонида Вячеславовича», — пояснил источник.

Врачи продолжают внимательно отслеживать динамику состояния киноактера, оперативно оказывая ему необходимое лечение. Сейчас его состояние стабильно тяжелое, артист находится в реанимации. Актер дышит без поддержки аппарата искусственного дыхания.

Куравлев был в срочном порядке госпитализирован 5 января с подозрением на коронавирус. Сейчас он находится в больнице № 40 в Коммунарке. Помимо вирусной пневмонии у артиста обнаружили серьезные повреждения мозга.

Звезду экстренно прооперировали — ему понадобилась гастростомия. Актер не может есть сам — он получает питательную смесь через трубку.

В больницу Куравлев попал из дома престарелых, что для многих стало шоком. По словам персонала, актера в заведение привез сын. Он выглядел очень неухоженным, будто никто о нем не заботился долгое время.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что тяжелобольной Куравлев отрекся от дочери.

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