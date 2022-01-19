Родные рассказали о состоянии маленьких сыновей Градского: «Были в стороне»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 5 851

Отец Марины Коташенко опроверг слухи об инсценировке громкого ограбления, в результате которого его дочь лишилась 100 миллионов рублей.

Родные рассказали о состоянии маленьких сыновей Градского: «Были в стороне»

Фото: ТАСС /Сысоев Григорий

Тема:
Умер Александр Градский Ограбление вдовы Градского Марины Коташенко

После громкого ограбления вдовы Александра Градского ни сама Марина Коташенко, ни ее представители никак не комментировали эту ситуацию, воздерживаясь от общения с журналистами. Однако недавно отец молодой супруги маэстро все же решил высказать свое мнение о том положении, в котором оказалась его дочь.

Владимир опроверг слухи об инсценировке нападения с последующей кражей, которые в последнее время все чаще звучали в прессе. Также мужчина рассказал, как себя чувствуют общие сыновья Градского и Коташенко.

По его словам, младшие наследники легендарного музыканта — семилетний Александр и трехлетний Иван не были свидетелями преступления и сейчас с ними все в порядке.

«Дети нормально себя чувствуют. Они были в стороне. Ничего не видели», — отметил отец Коташенко в эфире ток-шоу на федеральном телеканале.

Сама вдова композитора тяжело переживает все свалившиеся на нее несчастья. Недавно молодая женщина подверглась дерзкому ограблению. Злоумышленники угрозами заставили ее отдать им 100 миллионов рублей. Как оказалось, деньги модель хранила дома, прямо под кроватью.

Получив свой куш, преступники скрылись, пообещав жестоко расправиться с Коташенко и ее детьми. Испуганная женщина обратилась в полицию только через несколько часов после происшествия, чем вызвала немало вопросов со стороны правоохранителей, которые высказали предположение, что она намеренно дала преступникам время для исчезновения. Однако сама вдова объяснила свой поступок тем, что находилась в шоке. Сейчас следователи прорабатывают разные версии произошедшего и разыскивают преступников.

После такого потрясения вдове музыканта пришлось также вынести нападки со стороны родственников покойного супруга. Так, двоюродная сестра Градского недавно приняла участие в ток-шоу, во время которого заявила, что Коташенко едва ли не силой заставила народного артиста жениться на ней за две недели до смерти. По ее словам, брак композитора с четвертой избранницей недействителен. Впрочем, такие высказывания не многим пришлись по душе.

В сети публика вступилась за вдову и нашла эти обвинения безосновательными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пользователи испугались возмездия для сестры Градского от горящей свечи.

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