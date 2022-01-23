Леонид Дзюник прокомментировал сообщение о смерти Куравлева

Актер объяснил, почему простился с народным артистом РСФСР в соцсети.

Леонид Дзюник назвал ошибкой появление в его блоге поста про смерть Леонида Куравлева. По словам артиста, он написал прощальный текст, неправильно поняв информацию о переводе тяжелобольного актера из реанимации в хоспис.

«Это ошибка, ошибка! Я не знаю, я увидел в интернете, посмотрел — вроде бы написано это самое (что Куравлев скончался — Прим.ред.), — пояснил Дзюник, — Потом я вроде бы написал пост, перелистал все и смотрю — никаких новостей, историй не было. Все остается по-прежнему. Его просто перевели из реанимации опять в хоспис, поэтому, я так думал, пошла информация как будто бы он скончался».

Скрин уже удаленного поста, в котором актер прощается с Леонидом Куравлевым, опубликовало ytro.news. В Facebook Дзюник пожелал народному артисту «Царствия Небесного» и «покоя».

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Куравлева рассказал, почему его отец оказался в хосписе. Он также подчеркнул, что обвинения в адрес его сестры Екатерины о том, что та якобы «довела» артиста до плачевного состояния, совершенно несправедливы.