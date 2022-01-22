Сын Куравлева объяснил, могла ли его сестра довести артиста до плачевного состояния

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 167

Народного артиста РСФСР перевели из реанимации в хоспис.

Сын Куравлева объяснил, могла ли его сестра довести артиста до плачевного состояния

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
Леонид Куравлев

Сын известного актера Василий Куравлев опроверг обвинения в адрес своей сестры Екатерины. На девушку обрушился поток критики из-за того, что она якобы не ухаживала за пожилым отцом. Поводом для подобных домыслов стал рассказ сотрудницы дома престарелых, где звезда находился в последние годы жизни. 

Руководитель службы клиентского сервиса Надежда Орлова заявила, что Куравлев попал в учреждение неухоженный и сильно похудевший. Чтобы почистить уши артисту, пришлось вызывать врача, отметила она. Под присмотром сотрудников центра Куравлев снова начал ходить, регулярно питаться.

Орлова также отметила, что актер по какой-то причине плохо относился к своим родственникам и, в частности, к дочери. Как пишет сайт KP.RU, якобы Куравлев делал вид, что спит, когда Екатерина приходила его проведать.

Сын Леонида Куравлева Василий в беседе с KP.RU выразил недоумение тем, что на его сестру начались подобные нападки.

«Обвинения несправедливые, — подчеркнул он, —Непонятно, за что напали на Катю. Решение отправить отца в центр реабилитации мы согласовывали в семейном кругу все вместе, включая отца. Это был единственный выход в сложившейся ситуации. Леониду Вячеславовичу лежать дома надоело. Даже по квартире ходил он с трудом. Ему нужна была чья-то помощь, чтобы выйти на улицу».

Василий также отметил, что отцу действительно стало лучше под присмотром профессионалов, однако от вирусной пневмонии, к сожалению, никто не застрахован.

Друзья артиста также не поверили в то, что Екатерина плохо ухаживала за своим пожилым отцом. Драматург Аркадий Инин и актриса Лариса Лужина выразили сомнения в сказанном сотрудницей центра. Они оба знают, что дети Куравлева — любящие и заботливые.

Сегодня  Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис.  По предварительной информации, у 85-летнего артиста диагностирована деменция смешанного типа. Также у него цереброваскулярная болезнь - патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о состоянии здоровья Леонида Куравлева.

Тема:
Леонид Куравлев
21 янв
Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис
21 янв
Сын Леонида Куравлева рассказал о его состоянии
17 янв
С концами? Вещи Леонида Куравлева забрали из дома престарелых
17 янв
Врач оценила шансы Куравлева на восстановление: «Достаточно проблематично»
17 янв
Как сейчас живет и с кем общается Леонид Куравлев?
17 янв
Сын 85-летнего Леонида Куравлева рассказал о состоянии отца
17 янв
У Леонида Куравлева обнаружили обширное поражение легких
17 янв
«Выбросили в отстойник»: мать актрисы Коренной о поведении детей Куравлева
15 янв
Егор Бероев призвал поклонников молиться о здоровье тяжелобольного Куравлева
14 янв
Тяжелобольной Леонид Куравлев отрекся от дочери: «Была борода заросшая, неумытый»
-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.69
0.25 86.91
0.09
Кельтский гороскоп: как по дате рождения узнать свою судьбу в 2022 году

Последние новости

5:13
Какие напитки помогают снизить артериальное давление
4:58
Без скандала? Рэпер Мот уходит из Black Star
4:40
Кельтский гороскоп: как по дате рождения узнать свою судьбу в 2022 году
4:20
«Живая» вода: как с помощью снега вернуть молодость
3:53
Завернул в ковер: под Новгородом мужчина зарезал друга и выбросил тело на улицу
3:29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака
Бывшая жена Лепса показа фигуру в кружевном боди после развода
Филиппов день: что можно и категорически нельзя делать 22 января
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год