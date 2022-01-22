Сын Куравлева объяснил, могла ли его сестра довести артиста до плачевного состояния
Народного артиста РСФСР перевели из реанимации в хоспис.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Сын известного актера Василий Куравлев опроверг обвинения в адрес своей сестры Екатерины. На девушку обрушился поток критики из-за того, что она якобы не ухаживала за пожилым отцом. Поводом для подобных домыслов стал рассказ сотрудницы дома престарелых, где звезда находился в последние годы жизни.
Руководитель службы клиентского сервиса Надежда Орлова заявила, что Куравлев попал в учреждение неухоженный и сильно похудевший. Чтобы почистить уши артисту, пришлось вызывать врача, отметила она. Под присмотром сотрудников центра Куравлев снова начал ходить, регулярно питаться.
Орлова также отметила, что актер по какой-то причине плохо относился к своим родственникам и, в частности, к дочери. Как пишет сайт KP.RU, якобы Куравлев делал вид, что спит, когда Екатерина приходила его проведать.
Сын Леонида Куравлева Василий в беседе с KP.RU выразил недоумение тем, что на его сестру начались подобные нападки.
«Обвинения несправедливые, — подчеркнул он, —Непонятно, за что напали на Катю. Решение отправить отца в центр реабилитации мы согласовывали в семейном кругу все вместе, включая отца. Это был единственный выход в сложившейся ситуации. Леониду Вячеславовичу лежать дома надоело. Даже по квартире ходил он с трудом. Ему нужна была чья-то помощь, чтобы выйти на улицу».
Василий также отметил, что отцу действительно стало лучше под присмотром профессионалов, однако от вирусной пневмонии, к сожалению, никто не застрахован.
Друзья артиста также не поверили в то, что Екатерина плохо ухаживала за своим пожилым отцом. Драматург Аркадий Инин и актриса Лариса Лужина выразили сомнения в сказанном сотрудницей центра. Они оба знают, что дети Куравлева — любящие и заботливые.
Сегодня Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис. По предварительной информации, у 85-летнего артиста диагностирована деменция смешанного типа. Также у него цереброваскулярная болезнь - патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о состоянии здоровья Леонида Куравлева.
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