Азиза объяснила, почему у больного Куравлева не сложились отношения с дочкой

Певица Азиза оъяснила, почему актер Леонид Куравлев оказался обделен вниманием своей дочери Екатерины. Своим мнением она поделилась в ток-шоу на канале НТВ.

«Актеры театра и кино не уделяют много внимания своим детям. Поэтому, когда дети вырастают, то у них есть пропасть в отношениях с родителями. Есть такая стена», — предположила знаменитость.

По словам Азизы, артист в последнее время не дружил с наследницей. Когда-то он был нужен ей как родитель, но его не оказалось рядом — Куравлев снимался в кино и ему было не до семьи, считает певица.

При этом ранее сын актера Василий заступался за Екатерину. Он заявлял, что отправить отца в дом престарелых под присмотр сиделок и медиков было семейным решением. До этого ему тоже оказывали надлежащий уход.

По предварительной информации, у 85-летнего Леонида Куравлева диагностирована деменция смешанного типа. Также у него цереброваскулярная болезнь — патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ. Сейчас артист находится в хосписе имени Миллионщиковой. До этого Куравлев перенес коронавирус, пролежав все новогодние праздники в больнице в Коммунарке.

Ранее 5-tv.ru, врач оценила шансы Леонида Куравлева на восстановление.