Мать Бузовой заявила, что не хочет внуков: «Не готова тратить свое время»

Мать поющей телеведущей Ольги Бузовой Ирина рассказала, почему не видит себя в роли бабушки в ближайшем будущем. Она поделилась, что не торопит своих детей с заведением потомков, ведь это решение они должны принять самостоятельно.

«Для меня главное, чтобы мои дети были счастливы. Я считаю, что девочки самостоятельно должны решать со своими мужчинами, когда рожать и рожать ли в принципе. Мы вообще эту тему не обсуждаем, потому что это настолько интимная вещь двух любящих людей, что каждый решает для себя сам», — поделилась звездная мать.

Ирина Бузова пояснила, что не хочет становиться бабушкой, поскольку сейчас в ее жизни совершенно другие приоритеты, и она не готова тратить свое время на нечто иное.

«Как я могу диктовать детям заводить детей, если я конкретно сейчас не готова тратить свое время на что-либо еще. У меня интересная работа, замечательные друзья, интересное хобби, любимые путешествия», — поведала Бузова в беседе с ФАН.

В возрасте 80-ти лет, предположила женщина, у нее может появиться желание отвести внуков в детский сад, однако сейчас 61-летняя звездная мать хочет пожить для себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Фадеев назвал Ольгу Бузову жертвой своего окружения. По его мнению, она стала певицей и актрисой из-за обмана со стороны своей команды.