Бузова показала свою фигуру без фотошопа: «Не каждый знает меня такой»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 095

Поющая телеведущая устала от шквала критики в адрес своей фигуры, которую она на фотографиях якобы обрабатывает, чтобы казаться лучше. Экс-звезда «Дома-2» решила дать отпор хейтерам.

Фото, видео: globallookpress / Lev Ilyin; Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Экс-участницу скандального проекта «Дом-2» Ольгу Бузову за что только не критикуют. И поет она не так, как положено, и позволяет себе выпивать на отдыхе, и обманывает своих поклонников, выставляя обработанные фотографии фигуры, чтобы казаться лучше, чем на самом деле.

Знаменитость, отдыхающая сейчас в солнечном городе Кейптауне, устала слушать обвинения и показала, как выглядит ее фигура на самом деле. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором запечатлено, как она купается в Атлантическом океане.

«Да, видео без фильтров. Налетайте, обсуждать мою фигуру в 36 лет», — написала Бузова.

Интернет-пользователи сразу и налетели.

«Рожай детей, пока возраст позволяет, и потом обсудим фигуру»;

«Бледанс и в 50 лучше выглядит»;

«Как будто 56 лет, так написала», — писали в комментариях фолловеры.

Но экс-звезда «Дома-2» не остановилась на этом и не закрыла тему фигуры.

«Коротко о том, когда мне говорят, что я снимаю сторис с фильтрами. Да, снимаю. Очень часто, потому что это красиво. Но для меня важнее быть, а не казаться. Вот она — я! Настоящая. И не каждый знает меня такой», — ответила всем недовольным ее фигурой поющая телеведущая.

По ее мнению, ее фигура в 36 лет идеальна и обращать внимание, а тем более прислушиваться к критикующим, она вовсе не намерена.

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