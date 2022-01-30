Мастер превращения эпизодов кино в шедевры: творческий путь Леонида Куравлева
Звезда российского и советского кино Леонид Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
Известный актер советского и российского кино Леонид Куравлев умер в воскресенье, 30 января. Артисту, которого публика особенно любит за роли в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», было 85 лет.
«А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, будто тебя ни одна собака с роду не кусала!»
Если бы не эта роль — простодушного шофера Пашки Колокольникова — его актерская судьба сложилась бы иначе. Именно фильм «Живет такой парень» сделал Леонида Куравлева знаменитым. Режиссер Василий Шукшин признавался: эту картину он задумал специально для него — своего товарища по учебе во ВГИКе.
«Вода только для работников института. Вы работник института?»
«Нет»
«Тогда разговор закончен. Пей, Леха!»
Невероятно обаятельный в каждой роли, на экране он умел воплотить несочетаемое: и комедийный образ, и глубокий драматизм. Сын слесаря и парикмахера — Леонид Куравлев пошел в Институт кинематографии потому, что не любил точные науки. Поступить удалось лишь со второй попытки, сначала его снимали во второстепенных ролях. Но даже став звездой, артист не отказывался и от эпизодов. И любой из них мог превратить в шедевр.
«Я хотел честно, по справедливости. Все поровну по две с половиной тыщи. Вам, Остап Ибрагимыч, ему, Козлевичу и мне».
Леонид Куравлев сыграл около двухсот ролей. Но особенно ярко его талант проявился в комедиях. После премьеры фильма «Иван Васильевич меняет профессию» вся страна повторяла наизусть слова квартирного вора и любимца женщин Жоржа Милославского.
«Это я удачно зашел!»
«Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл!»
Тест: Угадайте фильм с Леонидом Куравлевым по одному кадру
Георгий Данелия сначала хотел, чтобы сантехника Афанасия Борщова играл Владимир Высоцкий — в сценарии была музыкальная сцена, с гитарой. Но в итоге выбрал Куравлева за то, что он как никто другой мог так показать внутренние перемены в своем герое.
«Да ты на себя в зеркало посмотри! Сорок лет! Да тебе больше двадцати шести в жизни не дашь!»
«Паспорт-то не ваш»
«Похож? А если так?»
Отзывчивый и готовый прийти на помощь в жизни, таким же Леонид Куравлев был и на съемочной площадке. На съемках картины «Вий» он даже спас Наталью Варлей. Артистка выпала из гроба, летавшего на трехметровой высоте, и Куравлев успел ее подхватить. Казалось, что ему все давалось легко — но на самом деле так было не всегда. Например, образ сотрудника гестапо Курта Айсмана в «Семнадцати мгновениях весны» сложился не сразу. Создать характер персонажа помогла деталь, придуманная режиссером Татьяной Лиозновой, — повязка, которая сделала Айсмана одноглазым.
«Я считаю своим долгом отказаться от прежнего мнения»
Скромный, несмотря на всенародную славу, Куравлев не любил рассказывать о себе. Предпочитал, чтобы за него говорили его киногерои. И хотя в последние годы он уже не снимался в кино, уделяя все время семье, каждое появление на публике и показы его легендарных фильмов неизменно притягивали зрителей.
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