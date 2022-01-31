Друг Куравлева рассказал, что он умер дважды: «Резко сдал и превратился в тень»

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер не вчера. Его первая «смерть» наступила еще в 2012 году, когда не стало любимой супруги Нины, уверен близкий друг актера. Мужчина, попросивший журналистов не называть его имени, решил рассказать о горе кинозвезды, чтобы его поклонники поняли, с чем был связан затворнический образ жизни, завершение карьеры и исчезновение с экранов.

Друг попросил не верить в слухи об алкоголизме Куравлева, ведь на самом деле трагедия была гораздо более глубокой. С любовью всей жизни актер познакомился на катке еще мальчишкой. Спустя годы влюбленные поженились, и их брак продлился 52 года, до смерти супруги.

«В тот день, когда Нины не стало, умер и Леня. В первый раз. Он каждый день ходил на могилу жены и плакал, плакал, плакал. На него было невыносимо смотреть и невозможно повлиять. Смерть Нины стала для него не просто горем, вместе с ее уходом он потерял себя, смысл жизни… Леня резко сдал и превратился в тень», — цитирует друга Куравлева NEWS.ru.

Народный художник РФ Никас Сафронов прежде рассказывал, что еще при жизни актер приходил к нему с просьбой придумать памятник для себя и жены. Вместе со скульптором Александром Рукавишниковым все трое начали разрабатывать проект, обсуждали первые идеи, но потом Куравлев передумал. Решил быть скромнее, поставил на могиле жены черную каменную плиту, указал на ней имя и годы жизни. Ниже — свое имя. Пока без даты смерти.

5-tv.ru

Таким образом, думает друг, актер смог стать немного ближе к любимой женщине. Теперь, горько заметил собеседник издания, Куравлев исполнит свою мечту — будет похоронен рядом с Ниной.

Артист родился 8 октября 1936 года в столице. Окончил ВГИК, в кино попал еще студентом. Дебютировал в роли солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…». Также играл в театре, в нулевых вел на РТР передачу «Мир книг с Леонидом Куравлевым». Известен по картинам «Золотой теленок», «Самая обаятельная и привлекательная», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и многим другим.

В начале января Куравлев попал в реанимацию больницы в Коммунарке с вирусной пневмонией и подозрением на коронавирус. Врачи побороли инфекцию, но последствия оказались необратимыми — болезнь сосудов привела к отмиранию клеток головного мозга. Артист скончался в хосписе на 86-м году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда состоятся прощание и похороны Леонида Куравлева.