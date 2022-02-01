Федосеева-Шукшина объяснила, как оказалась в доме престарелых с Куравлевым

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о том, как оказалась в пансионате, где долгое время находился скончавшийся 30 января актер Леонид Куравлев. Подробностями она поделилась в ток-шоу на Первом канале.

«Я сейчас дома. В пансионате была три дня. Мне очень там понравилось. Никто меня не отправлял. Сама туда попросилась. Знаю, что там был Куравлев. Я захотела туда, где был Леня Куравлев», — пояснила артистка.

По словам Федосеевой-Шукшиной, обслуживание в пансионате прекрасное. Люди, которые заходили к знаменитости, вели себя вежливо, кормили три раза в день, приносили книги из библиотеки. Окна комнаты Федосеевой-Шукшиной выходили на зимний лес, которым она любовалась по утрам.

Ранее появились слухи, что актрису в пансионат определила дочь Ольга и якобы сделала она это вопреки воле матери. Однако, как писал 5-tv.ru, выяснилось, что наследница Федосеевой-Шукшиной заразилась коронавирусом, и это было мерой безопасности.

Состояние здоровья Леонида Куравлева начало стремительно ухудшаться 5 января — тогда его госпитализировали в больницу с подозрением на COVID-19. Диагноз не подтвердился, актеру поставили вирусную пневмонию. Врачам удалось его вылечить, но у артиста начали разрушаться сосуды головного мозга. Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Последние дни актер доживал в хосписе.