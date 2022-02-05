Политолог назвал «разжиганием истерии» обвинения РФ в намерении присоединить Украину к Союзному государству

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 4 162

По мнению эксперта, создается впечатление, что подобные схемы «списаны» с плана украинских властей по «наведению порядка» в непризнанных ДНР и ЛНР.

Фото, видео: Depositphotos / Elena Schweitzer; 5-tv.ru

Запад ведет информационную войну, в которой допустимыми признаются любые меры. Недавняя публикация в немецком издании The Bild, в которой заявляется о якобы имеющихся у Москвы планах присоединить Украину к Союзному государству, призвана подогреть истерию в СМИ по поводу «агрессии» России.

Такое мнение высказал политолог Юрий Светов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам эксперта, Германию в последнее время стали считать слабым звеном в этом фронте европейцев против России, и подобные материалы в прессе призваны укрепить ее позиции.

«Такие тексты уже не раз публиковались. Новое только то, что со стороны Белоруссии линии („вторжения“ — Прим. Ред.) указаны. А дальше уже в меру своей фантазии сочиняют, что же будет делать Россия на Украине, как преобразовывать, кого арестовывать и так далее», — отметил Светов.

Причем, как считает политолог, создается впечатление, что подобные схемы «списаны» с плана украинских властей по «наведению порядка» в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках — люстрации, отстранения, тюрьмы и тому подобное.

Делается все это для того, чтобы и дальше поддерживать уже созданную атмосферу истерии и вызвать максимальное сочувствие по отношению к Украине — якобы «несчастной жертве» злобной России.

Не стоит забывать, что все эти заявления со стороны Запада делаются на фоне Игр в Пекине. Как отмечает политолог, американцы понимают, что их страшный сон о союзе России и становится реальностью. Поэтому надо продолжать нагнетать обстановку.

«Вполне возможно, что будет провокация. Для того, чтобы мы все-таки тем или иным методом вмешались, защищая людей на территории непризнанных ДНР и ЛНР, которые имеют гражданство России. И также затем, чтобы потом сказать — а мы ведь предупреждали. Все для этого и варится», — уверен политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что посол РФ в США Антонов назвал кощунством обвинения со стороны Вашингтона в подготовке провокации на Украине.

-6° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
76.05
-0.60 87.12
0.56
Алкоголь и психологические проблемы: мужчины с какими именами часто умира...

Последние новости

21:11
Избитому экс-депутату Госдумы Максиму Шингаркину предстоит операция
20:54
Какие продукты помогут укрепить иммунитет в холодное время года
20:39
Алкоголь и психологические проблемы: мужчины с какими именами часто умирают молодыми
20:19
Тело мужчины найдено у железной дороги на юге Москвы
20:07
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Селин рассказал о последних годах жизни Бутурлина
19:51
Осталась без бабушки и родителей: как сейчас живет внучка актрисы Назаровой

Сейчас читают

Алкоголь и психологические проблемы: мужчины с какими именами часто умирают молодыми
Как по внешности определить профессию человека и его проблемы со здоровьем
Названы годы рождения людей, которые разбогатеют в 2022-м
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год