Политолог назвал «разжиганием истерии» обвинения РФ в намерении присоединить Украину к Союзному государству

Запад ведет информационную войну, в которой допустимыми признаются любые меры. Недавняя публикация в немецком издании The Bild, в которой заявляется о якобы имеющихся у Москвы планах присоединить Украину к Союзному государству, призвана подогреть истерию в СМИ по поводу «агрессии» России.

Такое мнение высказал политолог Юрий Светов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам эксперта, Германию в последнее время стали считать слабым звеном в этом фронте европейцев против России, и подобные материалы в прессе призваны укрепить ее позиции.

«Такие тексты уже не раз публиковались. Новое только то, что со стороны Белоруссии линии („вторжения“ — Прим. Ред.) указаны. А дальше уже в меру своей фантазии сочиняют, что же будет делать Россия на Украине, как преобразовывать, кого арестовывать и так далее», — отметил Светов.

Причем, как считает политолог, создается впечатление, что подобные схемы «списаны» с плана украинских властей по «наведению порядка» в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках — люстрации, отстранения, тюрьмы и тому подобное.

Делается все это для того, чтобы и дальше поддерживать уже созданную атмосферу истерии и вызвать максимальное сочувствие по отношению к Украине — якобы «несчастной жертве» злобной России.

Не стоит забывать, что все эти заявления со стороны Запада делаются на фоне Игр в Пекине. Как отмечает политолог, американцы понимают, что их страшный сон о союзе России и становится реальностью. Поэтому надо продолжать нагнетать обстановку.

«Вполне возможно, что будет провокация. Для того, чтобы мы все-таки тем или иным методом вмешались, защищая людей на территории непризнанных ДНР и ЛНР, которые имеют гражданство России. И также затем, чтобы потом сказать — а мы ведь предупреждали. Все для этого и варится», — уверен политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что посол РФ в США Антонов назвал кощунством обвинения со стороны Вашингтона в подготовке провокации на Украине.