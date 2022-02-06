«Режиссеры» из Пентагона: суть сценария сдерживания мифической российской «угрозы»

На этой неделе случилась война. И Россия-таки напала на Украину. Сражение продолжалось чуть более получаса. Пока агентство Bloomberg, которое повесило эту срочную новость на главной странице своего сайта, не опомнилось, не удалило его и не извинилось за ошибку. Это более чем красноречиво характеризует то, чего так ждет Запад. Оправдываясь, в Bloomberg так и заявили — мы готовимся к разным вариантам развития событий.

Но тогда почему был опубликован именно этот текст? Кстати, они говорят, что проведут расследование и накажут виновных, но нам почему-то кажется, что сольют расследование, а виновному еще и премию дадут. И вообще, какое развитие событий может быть, если Украина превращается в черную дыру, которая без остановки засасывает оружие. Там боеприпасов и снарядов уже на пару иракских компаний. А американский спецназ приведен в повышенную боевую готовность и подтянут к границам Незалежной… Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов изучил карту планируемой кампании.

От города Жешув до украинской границы — всего 90 километров. Именно сюда США перебросили часть дополнительного воинского контингента — с немецкой авиабазы Рамштайн. Это только первые из трех тысяч солдат, которые дополнительно отправлены в Восточную Европу. 1 700 бойцов — в Польшу, тысячу — в Румынию, и еще триста — в Германию. И это при том, что в Старом Свете и так на постоянной основе — больше пятидесяти тысяч американских военных. Все, как водится, для сдерживания, мифической российской угрозы. Москва, по мнению Вашингтона, готовит провокацию, чтобы оправдать вторжение на Украину.

«Мы считаем, что в рамках этой постановочной атаки Россия выпустит убедительный пропагандистский ролик, в котором будут показаны трупы и актеры, изображающие скорбящих, разрушения, а также военная техника, которая стоит на вооружении Украины или Запада», — отчитался на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Джон Кирби знает, о чем говорит. Он словно пересказывает сценарий знаменитого американского фильма «хвост виляет собакой», в котором Госдепартамент и Пентагон создавали пропагандистский ролик, в котором показывали трупы и скорбящих актеров, и военную технику, чтобы оправдать вторжение в восточнославянскую страну. Официальные лица словно соревнуются в том, кто лучше знает этот фильм и эти методы.

«В ролике будут разложены трупы людей, якобы убитых во время инцидента. Это показывает уровень цинизма российской стороны», — уверен заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

У штатов есть не только художественные опыт, но и документальный. Четыре года назад в сирийской Думе, инсценировали якобы атаку правительственных войск по мирным гражданам арабской республики. Тогда, как выяснили наши военные, в один из госпиталей забежали неизвестные с видеокамерами. Они сеяли панику и кричали, что все отравлены. А завершив съемку — скрылись. Все, для того, чтобы оправдать удары по официальному Дамаску. Россия, напомнили наши дипломаты, так не поступает.

«Не удивлены появлению нового „креативного“ сценария, озвученного пресс-секретарями госдепартамента и пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под „чужим флагом“. Это свойственно США. Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку К. Пауэлла», — прокомментировали слухи в посольстве России в США.

Та пробирка якобы с образцом биологического оружия — развязала американцам руки для вторжения в Ирак, и какая разница, что Саддам Хуссейн не производил никакого оружия массового поражения?! Главное — голословно обвинить. Вот и сейчас, пожалуй, самый въедливый американский журналист из пула Госдепа — Мэтт Ли, привыкший доверять фактам, а не формулировкам из серии highly likely — попросил предоставить доказательства планируемого вторжения России на Украину.

«Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки», — заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Но Ли слишком давно в профессии, и хорошо помнит про тот же Ирак.

«Я многое помню. Где рассекреченная информация, помимо того, что вы выходите сюда и говорите?» — спросил журналист Мэтт Ли.

«Если русские не дадут этому хода, это не является ipso facto (в силу самого факта — Прим.ред.) признаком того, что у них не было таких планов», — заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Тогда это недоказуемо. Боже мой! Какие у вас есть подтверждения, что русские вообще такое планируют? Я не говорю, что это не так. Но вы просто выходите, говорите это и ждете, что мы поверим, не увидев ни намека на доказательства», — ответил журналист Мэтт Ли.

Но кажется не везде во главу угла согласны ставить американские интересы. В Словакии — стране НАТО — на этой неделе вспыхнул протест против подписания договора о военном сотрудничестве со Штатами. На митинге у парламента — люди требовали отправить янки домой. В случае достижения соглашения — Америка получит две авиабазы на словацкой территории, а Братислава — 100 миллионов помощи. Впрочем, власти едва ли обратят внимание на недовольство своих граждан, учитывая, как США, и возглавляемый ими альянс расширяет границы.

«Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе», — заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире американского телеканала MSNBC.

Пробывший на посту Генсека НАТО восемь лет, Столтенберг осенью уйдет руководить Центробанком Норвегии. Его карьера в альянсе — началась с острого украинского кризиса, вызванного госпереворотом в Незалежной — этим же и заканчивается. Отношения между Россией и НАТО при нем стали — хуже некуда. И пока едва ли стоит ли ждать улучшений и при новом генсеке.

«Одним из ключевых условий назначения на должность генсека НАТО наличия антирусских настроений. Причина очень проста, сегодня главная задача для глобальных элит взятие под контроль России. Необходимость в наращивании на Россию со всех сторон является ключевой для многих политиков мира. И лица, которые готовы вести эту политику в жесткой форме будут в приоритете на эту должность», — объяснил доктор военных наук Константин Сивков.

Всех кандидатов объединяет одна черта — русофобия. Кто же может встать у руля альянса? Экс-премьер Британии Мэй. Как говорили о ней соратники по консервативной парии, тяжелая в общении интровертка, плохо сходится с людьми, без ума от дорогой дизайнерской одежды. Марк Рютте — бездетный премьер Нидерландов, на заре карьеры признавшийся, что любит ходить по дому в чем мать родила… Глава эстонского кабмина Кая Каллас, кроме эстонского, финского, французского и английского, она единственная, кто говорит по-русски, но, как и все прибалтийские политики — враждебна к России. Президент Румынии — Клаус Йоханнис, выступающий за наращивание сил НАТО и США в Черном море и ужесточении антироссийских санкций, и Федерика Могерини — бывшая глава европейской дипломатии.

Впрочем, любой из кандидатов готов раскручивать спираль антироссийской истерии. А под предлогом нашего якобы вторжения — на Украину не прекращаются поставки оружия. Американцы на этой неделе доставили в Незалежную уже шестую партию боеприпасов — 85 тонн — и это только за полторы недели. Всего же более шестисот тонн. И это оружие уже на передовой. По данным замглавы МИД ДНР Натальи Никоноровой, боеприпасы калибра 60 миллиметров — натовский стандарт — использовались при обстреле электроподстанции в Еленовке. В ДНР и ЛНР призывают Запад прекратить поставки.

«В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи», — заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

А ведь наше оружие по многим показателям превосходит американское. Те же «Джавелины», которые поставляют в ВСУ — по многим характеристикам уступают российским «Корнетам». Моему коллеге Мураду Магомедову удалось побывать на военном полигоне и ощутить всю мощь наших ракетных установок.

Здесь, в предгорье, морпехи показали нам, какой мощью обладают наши ракетные установки «Корнет». Убийца танков — так называют противотанковый ракетный комплекс. Ух! Ракета! Посмотрите, как она летит!

Звучит приказ: «Огонь!» и через считанные секунды в пяти тысячах метров — яркая вспышка взрыва. Американские ракеты могут поразить цель максимум в трех километрах. Наши же легко уничтожают цели в восьми километрах! Вот еще один важнейший параметр — это бронепробиваемость. «Корнет» прошивает 120 сантиметров стальной брони. А американские ракеты — только 60 сантиметров.

«Корнет может быть установлен, как сегодня, на БТР, а может — на БМП или внедорожнике „Тигр“. В некоторых условиях его можно взять и раскрыть в поле. Два оператора это могут сделать довольно легко. Наш противотанковый ракетный комплекс способен уничтожать бункеры и даже боевые дроны»

«С 2018 года мы проводим все возможные испытания, стреляем как днем, так и ночью», — рассказывает командир батареи ПТУР Александр Черечон.

Последняя модификация «Корнета» проходит испытания на заводе-изготовителе в Тульской области. Ее ТТХ (тактико-технические характеристики — Прим.ред.) пока держатся в секрете. Однозначно, новый «Корнет» впечатлит западных военных экспертов.

На следующей неделе в Белоруссии стартует основная фаза учений «Союзная решимость -2022». Пока же российские и белорусские военные провели боевое слаживание. На этой неделе армии продемонстрировали один из предстоящих сценариев: с помощью авиации и артиллерии солдаты разгромили незаконные бандформирования. Сергей Шойгу встретился с Александром Лукашенко.

«В России высоко оценивают вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твердую поддержку», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Не обошлось и без провокаций. В день визит Сергея Шойгу — украинцы запустили со своей территории разведывательный беспилотник, который незаконно пересек границу. Президент Зеленский хоть и успокаивает украинцев, но непрекращающиеся поставки оружия дают ВСУ ощущение вседозволенности. А это очень опасно.

«Это приведет к эскалации конфликта, дальнейшим жертвам. Какое бы оружие Запад не послал для усиления украинской армии или националистских вооруженных формирований, это не поможет победить в этом конфликте. В этой ситуации победить невозможно. Это гражданский конфликт, который может быть решен только политическим путем», — высказал мнение в интервью брюссельскому порталу EURActiv постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

И прежде всего — Минскими соглашениями. Но выполнять их в Киеве не будут.

«Выполнение минских соглашений означает уничтожение нашей страны. Когда они подписывались под прицелом российских орудий, а Германия и Франция смотрели, уже было ясно всем здравомыслящим людям, что выполнить эти документы невозможно», — заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

На Украине, кажется, готовятся к силовому решению проблем Донбасса. И это уже началось. Агентство Bloomberg опубликовало новость о том, что Россия-таки напала на Украину. 40 минут эту статью читали пересылали знакомым миллионы посетителей сайта. Потом публикация исчезла и в агентстве извинились, заявили, что просто готовятся к разным сценариям. Но ведь те же украинские военные и нацбатальоны в следующий раз могут и поверить статье Bloomberg и пойти в реальную атаку. Вот и реализуется один из желанных для запада сценариев.