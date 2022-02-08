«Лысеет на глазах»: Волочкова без накладных волос показала новую прическу

После болезненного расставания с банщиком Сережей знаменитость сменила прическу.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова предстала на публике в новом образе после громкого расставания с банщиком Сережей. В свежем интервью знаменитость продемонстрировала обновленную прическу: отказалась от накладных локонов в пользу каре с челкой, а также осветлила свой блонд на один тон. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Instagram @volochkova_art

Подписчики знаменитости сразу же заметили неладное. По их мнению, после смены прически стало очевидно, что волосы эпатажной звезды сильно поредели. Предположительно, это произошло из-за строгих диет и частого окрашивания, отмечает издание 7Дней.ru.

«Поредели волосы. Некрасиво. Нужно сменить прическу»;

«Нельзя больше так издеваться над волосами! Лечить и восстанавливать»;

«Вот что значит ест траву! Волос, думаешь, просто так нет? Лысеешь на глазах уже», — прокомментировали пользователи.

Расставание с недавним поклонником Волочковой Сергеем Кузнецовым произошло также внезапно, как и их знакомство. Изначально балерина «отбила» у невесты в шоу Ларисы Гузеевой жениха, а после отправилась с ним в отпуск на Мальдивы на все новогодние праздники. Возвращение знаменитости тоже не обошлось без скандала — по словам персонала, она устроила дебош прямо в салоне самолета. Однако сама Волочкова не признает свою вину и имеет собственную версию произошедшего.

До поры до времени Сережа поддерживал свою возлюбленную, но потом пропал из ее социальных сетей. Позже мужчина появился с букетом цветов, но вскоре пара объявила о своем расставании. Сережа не стал портить репутацию балерины, лишь сказав, что она совершила нечто такое, что никакой уважающий себя мужчина не простит. Ситуацию омрачает и то, что знакомые Волочковой узнали о криминальном прошлом ее уже экс-избранника.

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