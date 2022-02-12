«Я не печальная по натуре»: Чем запомнилась Зинаида Кириенко

Звезда фильмов «Тихий Дон» и «Любовь земная» умерла на 89-м году жизни.

Зинаида Кириенко была одной из самых красивых и талантливых актрис 60-х. Она восхитила зрителей своей игре в фильме Герасимова «Тихий Дон» и могла купаться в лучах славы, но ей давали лишь роли второго плана. О творческом и жизненном пути актрисы рассказывает 5-tv.ru.

Детство Зинаиды Кириенко

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Зинаида Иванова родилась 9 июля 1933 года в Москве. Ее отец происходил из семьи аристократов и был юнкером, которого отправили в Англию, чтобы сохранить генофонд России. Мать актрисы была родом из Тулы, настоящей казачкой по характеру. Она работала на рыболовном заводе, рубила лозу и даже воспитывала кавалеристов в неполные 30 лет. Молодые люди встретились в Дагестане, куда Широков отправился после вынужденной эмиграции, и поженились. В браке родился сын Владимир, четыре года спустя — будущая кинозвезда.

Мать хотела назвать долгожданную дочку Аида. Но когда отец регистрировал ребенка в ЗАГСе, то упростил имя и записал ее Зинаидой. Так у девочки появилось два имени. В семье девочку звали Идой, поэтому будущая актриса даже подписывала школьные тетради фамилией матери, «Ида Иванова» и просила окружающих называть ее Идой.

Интеллигентный отец и импульсивная, но волевая мать не сошлись характерами и развелись еще в детстве девочки. Семья переехала в Дагестан и некоторое время жила в Махачкале. Там Зинаида посмотрела фильм «Человек с ружьем», который оставил у нее яркие впечатления. Желание стать актрисой было огромным и постоянным, вспоминала Кириенко.

Из сельхозтехникума во ВГИК

РИА Новости

В 1941-м началась Великая Отечественная война, и семья эвакуировалась в Дербент. Там мать девочки устроилась на завод директором элеватора и познакомилась с комиссованным по ранению Михаилом Кириенко, за которого позже вышла замуж. Зинаида очень любила отчима, поэтому взяла его фамилию и изменила отчество на «Михайловна». Мать актрисы не любила вспоминать об отце, поэтому дальнейшая судьба Широкова осталась для Зинаиды тайной. Время в Дербенте запомнилось Зинаиде времяпровождением на берегу Каспийского моря. Позже они переехали в Ставрополье. Там Кириенко проучилась до седьмого класса, и поступила в Московский железнодорожный техникум. Но в шумной столице будущая актриса чувствовала себя дискомфортно, поэтому спустя год перевелась в Георгиевский сельхозтехникум.

Стабильная работа по окончании техникума была обеспечена Зинаиде, но она все еще хотела связать жизнь с кино. Поэтому поехала поступать во ВГИК. Кириенко поступила, но условно — ей не полагалось ни стипендии, ни общежития. Тогда советская киноактриса и педагог Татьяна Макарова посоветовала абитуриентке приехать учиться на следующий год, когда Макарова и Герасимов будут набирать курс. Артистка послушалась, и поступила на следующий год. В 1958-м она окончила ВГИК и вступила в труппу Московского драматического театра имени Пушкина и играла в нем год. В 1959-м Кириенко перешла в труппу театра на Малой Бронной и прослужила там более тридцати лет.

Наталья из «Тихого Дона»: Знаковая роль Зинаиды Кириенко

РИА Новости / Кирилл Каллиников

Еще во время обучения девушка влюбилась в своего учителя, Сергея Герасимова. Для молодой актрисы он был кумиром. Еще на первом курсе Зинаида снялась в новелле режиссера «Надежда», которую снимали по заказу Комитета защиты мира. Ее роль была небольшой: девушка звала парня поднимать целину. На съемках Зинаида прониклась большим уважением к режиссеру. Когда Кириенко осмелилась и рассказала о своих чувствах, Герасимов отреагировал спокойно.

«Он оказался настоящим, большим человеком. Мужчиной. Джентльменом высокой морали. Погладил меня по голове, поцеловал в висок и говорит: „Ох, девочка, надо уметь сдерживать себя. Пригодится в дальнейшей жизни“. Вот так и закончились наши объяснения. Теперь понимаю: были те мои чувства — не плотского характера. Это была любовь к кумиру, эталону», — позже говорила Кириенко.

Между студенткой и педагогом остались теплые, дружеские чувства. Во время работы над «Надеждой» Сергей Герасимов убедился, что Зинаида справится с ролью сильной женщины. Он пригласил молодую актрису на роль Натальи Мелеховой в фильм «Тихий Дон». Зинаида сыграла надломленную Наталью, не имея понятия, что такое трагедия женщины, от которой ушла любовь всей жизни. Роль Мелеховой принесла Зинаиде Кириенко всесоюзную популярность: зрители и критики восхищались ее актерским талантом и говорили, что по красоте Кириенко если не затмевает, то точно не теряется на фоне Элины Быстрицкой, сыгравшей Аксинью.

«Видимо, эти переживания — женские, глубокие — и на мне отразились. Меня часто спрашивают: «Почему вы такая печальная?» «Я не печальная по натуре, — говорю. Может быть, мои глаза — это глаза моего отца, который столько в юности пережил, перестрадал. Может быть, его боль во мне отразилась…», — размышляла актриса.

Другие роли Зинаиды Кириенко

РИА Новости / Н. Никольский

Во время съемок «Тихого Дона» Сергей Герасимов разрешал Зинаиде Кириенко работать в других проектах. Позже актриса считала это разрешение большой удачей. Тогда она снялась в картине «Поэма о море» Александра Довженко. Роль Катерины тоже стала важной в карьере актрисы.

«Поэтическое довженковское кино, его романтика, его необыкновенный текст, который кому-то, может быть, казался неразговорным, — проникали мне в душу. Совсем молоденькая, я как-то понимала этот текст, возвышенный над бытом, эту его философию. В „Поэме о море“ основными были вопросы морали, нравственности, духовности — главные для Довженко. И я сыграла там запоминающееся, важное для себя», — вспоминала Зинаида Кириенко в интервью.

Накопленный опыт пригодился Зинаиде в работе над картиной «Повесть пламенных лет», где она сыграла самоотверженную Марию. Позже актриса получила роль в картине «Судьба человека». Признанную кинозвезду 50-х, Кириенко любили и мечтали еще раз увидеть на экране. Но актрису долгое время не снимали.

Застой в карьере

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 60-х в карьере Кириенко случился застой. Она конфликтовала с одним из представителей власти, но не любила вспоминать об этом периоде жизни.

«Как будто опустили шлагбаум. Знаю, почему так произошло: просто я тогда не захотела идти наперекор самой себе и платить за роли своими чувствами. В итоге много лет не снималась, пока однажды, чьему-то вето вопреки, Евгений Матвеев не пригласил меня в свою картину „Любовь земная“. Благодаря ему я тогда вышла из депрессии», — рассказывала актриса.

После фильма «Любовь земная» Кириенко снова набрала популярность. Она снялась в «Два капитана», «Судьба» и других фильмах, но режиссеры давали ей лишь роли второго плана. Так что «Тихий Дон» так и остался главной работой в карьере Зинаиды Кириенко.

Личная жизнь и последние годы

РИА Новости / Сергей Пятаков

В 2000-х Зинаида Кириенко не оставила кинематограф. Она появилась в картинах «Письма к Эльзе» и «Колодец», где сыграла небольшие роли. Последней киноработой актрисы стал проект «Эпизод» в 2019-м. После этого фильма Зинаида Кириенко завершила кинокарьеру.

Актриса сосредоточилась на семье и собственном здоровье. Во время учебы во ВГИКе Кириенко была влюблена в своего учителя, Сергея Герасимова, а в конце 70-х за ней ухаживал сам Василий Лановой! Но характерами Кириенко сошлась с малоизвестным актером массовки Валерием Тарасевским, с которым познакомилась на съемках фильма «Казаки». Он и стал ее единственным мужем. Тарасевский был младше Кириенко на десять лет, но это не мешало влюбленным. В браке они прожили 44 года, до смерти Валерия. У супругов родились два сына Тимур и Максим. Тимур окончил институт военных переводчиков и стал предпринимателем, Максим получил образование в сфере менеджмента и аудита.

Дружная семья поддерживала Кириенко до самой смерти, в январе отмечала день рождения внучки. Месяц спустя актриса почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. Те подтвердили коронавирусную инфекцию. Зинаида Кириенко умерла в 88 лет.