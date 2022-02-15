Бузова объяснила, почему ее «не потянет» ни один мужчина
В День всех влюбленных телеведущая не дождалась ни романтических сюрпризов, ни приглашений в ресторан.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Телеведущая Ольга Бузова много и продуктивно работает, так что времени на личную жизнь практически не остается. Сейчас знаменитость занята на съемках шоу «Звезды в Африке» и День всех влюбленных встречала в гордом одиночестве.
Однако, как призналась экс-звезда «Дома-2» призналась, что этот факт ее нисколько не расстраивает. На своей странице в Instagram Бузова опубликовала видео, в котором объяснила свою точку зрения. В ролике телеведущая сидит за столиком и с бокалом в руках.
«Ну что ты задумалась? Что 14 февраля тебе никто даже валентинку не подарит? Что никто на ужин не позовет?» — поинтересовался у знаменитости мужской голос за кадром.
«День святого Валентина — любовный праздник. А я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить», — гордо заявила ведущая.
В комментариях отметили, что Бузовой, возможно, не стоит быть такой категоричной, если она надеется все же обрести счастье в личной жизни.
«Вот так и до старости доживешь одна, потому что дорогая»;
«Сама себя не похвалишь…», — вспомнили пользователи.
Впрочем, некоторые поклонники поддержали телеведущую. Ведь сегодня не только наличием партнера или мужа определяется успех и счастье женщины.
«У каждого есть право выбора, возле нее разные мужчины, просто не встретила по душе», — вступились за поющую знаменитость подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что полуголую Бузову подняли на смех из-за плоских ягодиц.
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