Президент Украины Владимир Зеленский якобы выступает за признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По мнению источников «Страна. UA», это позволит Незалежной отказаться от выполнения Минских соглашений.

«Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения», — говорится в материале.

Источник издания утверждает, что украинский лидер не хочет продвигаться по Минским договоренностям. Зеленский якобы планирует тянуть этот процесс до тех пор, пока Россия не признает ЛНР и ДНР. Предполагается, что это поможет разрешиться ситуации самостоятельно. Поводом для отсрочки исполнения обязательств по Минским условиям, рассказывают приближенные к ситуации, стало обострение в Донбассе.

Также в материале украинского издания говорится, ни президент Незалежной, ни его приближенные, не верят в слухи о вторжении России в страну.

В конце 2021-го западные СМИ распространили слух о скором вторжении России на Украину. В 2022-м в прессе появились якобы конкретные даты начала военной операции РФ против братского народа. Однако все они оказались фейком. Это очернило репутацию таблоидов типа The Sun, но и такого уважаемого издания как Bloomberg.

В феврале со стороны Украины участились случаи обстрела ДНР и ЛНР. Госдума РФ выступила за признание самопровозглашенных республик. Вскоре президент России Владимир Путин заявил, что большинству россиян небезразлична судьба Донбасса. Затем председатель Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что народ России готов к признанию ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что крымчане прибыли на Донбасс для помощи местным жителям.