Чем думает Бузова: Хиромант рассказал, что скрывают линии на руках певицы
Руки показывают человека таким, какой он есть на самом деле. Линии на ладонях «снимают» все маски, уверен хиромант Иван Громов.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv,ru
Ольга Бузова — популярная актриса, певица и телеведущая. Она создала себе образ в чем-то наивной и немного глупой девушки. Но так ли это на самом деле? Специально для 5-tv.ru хиромант Иван Громов рассмотрел линии на руках Бузовой.
В первую очередь, Громов обратил внимание на очень развитый холм Юпитера под указательным пальцем певицы.
«Такой развитый холм Юпитера говорит о том, что она человек чрезвычайно амбициозный. Человек, который всегда стремится вперед и это заметно. Она сначала была ведущей, потом стала певицей. Все дальше и дальше: это все развитие, это все деньги, это все популярность. Она к этому стремится», — считает хиромант Иван Громов.
У Ольги Бузовой прямая линия сердца, без подъема наверх. По словам хироманта это говорит о том, что она человек, который, вероятнее всего, выбирает мужчину для отношений, руководствуясь не только сердцем, но и головой. Ей не все равно, какой человек, какой у него социальный статус. Также у певицы очень длинная и прямая линия головы.
«Она указывает на то, что Ольга далеко не глупый человек, далеко не далекий. А это всего лишь, как я и подчеркиваю, удачно выбранный образ. Судя по линии головы, Ольга — человек, который обладает аналитическим складом ума. Она способна все просчитывать на множество ходов вперед», — говорит хиромант.
Большой промежуток между линией головы и линией жизни говорит о том, что Бузова человек очень уверенный в себе. Певица не сомневается, что может добиться самых больших высот и результатов.
Об этой черте характера Ольги Бузовой не по наслышке знают ее коллеги. Так, певица Любовь Успенская рассказала, что никогда еще не встречала такой самоуверенной женщины.
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