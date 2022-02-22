Алферова высказалась об антипрививочнице дочери и ее муже: «Очень больно за них»

Актриса Ирина Алферова на себе испытала все последствия коронавирусной инфекции, которой переболели уже многие знаменитости. В прошлом году звезду отечественного кино пришлось госпитализировать — у нее был сильный кашель, высокая температура. Врачи диагностировали поражение легких. Вместе с ней в больницу попал и ее супруг, актер Сергей Мартынов.

Не обошла болезнь и 99-летнюю маму артистки. К счастью, все обошлось и все благополучно выздоровели. Недавно актрису спросили, как она относится к позиции своей дочери Ксении Алферовой и ее мужа Егора Бероева. Как известно, актерская пара выступает против вакцинации от COVID-19.

По словам знаменитости, ей тяжело видеть, как много критики обрушилось на наследницу и ее супруга.

«Мне просто очень больно за них — и за Егора Бероева, и за Ксюшу Алферову, как их по всем каналам ругают… Опять же, все вырвано из контекста. Бедный Бероев совершенно не об этом говорил. Он говорил о том, чтобы не разделяли людей. Вот весь его посыл — не разделяйте на белых и черных. Но ему досталось, как будто он против лечения ковида. Ничего он не против. Они настолько честные и правдивые. Если Ксюша что-то говорит, она изучает это досконально, как все в жизни», — отметила Алферова в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Актриса также добавила, что у нее с дочкой разное отношение к вопросу вакцинации, но при этом Ксения не выступает против лечения, а лишь считает, что не стоит делать обобщение, ведь ситуации у всех людей разные и болезнь протекает у каждого индивидуально.

Тем временем врачи продолжают утверждать, что единственным эффективным способом противостоять новому штамму и всем предыдущим остается вакцинация. В России сегодня для прививки можно выбрать один из нескольких препаратов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ирина Алферова поделилась беспокойством о возрасте.