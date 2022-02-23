Опубликовано видео с места мощного взрыва у телецентра в Донецке

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места мощного взрыва у телецентра в Донецке. Как стало известно, по всей вероятности, кто-то перебросил самодельное взрывное устройство через забор, установленный перед зданием.

Далее прогремел взрыв такой силы, что из окон на нескольких этажах выбило стекла. Горожане рассказывали, что слышали грохот во всех районах города.

Исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что сработавшее самодельное взрывное устройство не содержало поражающих элементов. Однако самой взрывчатки было много — на месте взрыва осталась воронка.

«Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующий террористические акты, направленные против журналистов», — цитирует его РИА Новости.

В здании в момент взрыва находились генеральный директор телецентра и другие сотрудники.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, взрыв раздался примерно в час ночи 23 февраля. Сейчас проходит осмотр здания телецентра.