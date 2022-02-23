Вторая Ивлеева: Валя Карнавал провалила школьные вопросы для пятиклассников

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 028

На телешоу, которое снимают в Африке, подсказки блогеру пришлось делать ведущей Ольге Бузовой.

Вторая Ивлеева: Валя Карнавал провалила школьные вопросы для пятиклассников

Фото: Instagram @karna.val

Тема:
Ольга Бузова

Блогер Валя Карнавал провалила испытание на знание школьной программы на съемках телешоу в Африке. Публика еще не забыла провал ее коллеги Анастасии Ивлеевой в интервью Ксении Собчак — юная звезда соцсетей, впрочем, может ей помочь и переключить внимание на свои пробелы в образовании.

Как пишет StarHit.ru, второй сезон развлекательного шоу обещает быть беспощадным к участникам. Ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян приготовили им много сложных конкурсов. Новые серии снимаются под слоганом «весеннее обострение». Среди испытаний и купание в сомнительного происхождения жидкостях и горы жуков, которые высыпают знаменитостям на голову.

Не меньше трудностей у некоторых звезд вызвали задачи интеллектуального характера. Казалось бы, 20-летняя Валя Карнавал не так давно окончила школу, но, видимо, учебе она посвящала меньше времени, чем созданию роликов для TikTok. Так, отвечая на вопрос о дате первого полета человека в космос, блогер предложила несколько вариантов — 1900 год, 1930-й, 1956, так и не добравшись до 1961-го и Юрия Гагарина.

 
 
 
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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Сколько континентов (материков) на планете Земля Карнавал тоже не знает. В спешке отвечая на простой вопрос, она перебивала Галустяна и кричала, что их семь. В итоге выпускница факультета географии и геоэкологии СПбГУ Ольга Бузова с горечью подсказала — шесть.

Герои «Звезд в Африке» борются за приз в пять миллионов рублей, который будет передан на благотворительные цели. После каждого выпуска один из участников выбывает. Любое испытание селебрити могут остановить досрочно, крикнув: «Я звезда, заберите меня отсюда!». Но в этом случае они не получают еду ни для себя, ни для команды.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ольга Бузова и другие создатели шоу пережили сильнейший ураган в Африке.

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